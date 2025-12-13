Nem sokkal a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) egyesélyes elnökválasztása után a testület hagyományos év végi díjátadó ceremóniáját is megtartották Üzbegisztán fővárosában, Taskentben.

Az ünnepség keretében hivatalosan is világbajnokká koronázták Lando Norrist és a McLarent. A 60 centiméter magas, 925-ös sterling ezüstből készült világbajnoki trófea története egészen 1995-ig nyúlik vissza, és többek között arról is nevezetes, hogy spirál alakban gravírozzák fel rá a világbajnokok neveit – Norris neve harmincötödikként került fel.

A konstruktőri serlegre pedig immáron tizedik alkalommal helyezték fel a McLaren logóját, ráadásul a vb-3. helyért járó kupa is Wokingban kötött ki Oscar Piastri révén. Az élmenők közül azonban Max Verstappen nem jelent meg az ünnepségen, habár a szabályok értelmében kötelező lett volna részt vennie.

A képre kattintva galéria nyílik a díjátadóról:

7 fotó

A De Telegraaf értesülései nyomán a RacingNews365.com arról számolt be, hogy igazoltan volt távol, ugyanis a szezonzáró Abu-dzabi Nagydíj utáni napokban influenza döntötte le a lábáról a Red Bull négyszeres világbajnokát. A holland így személyesen sem az összetett-2. helyért járó kupát, sem az Év Előzése-díjat nem tudta átvenni – az utóbbit azért manőverért kapta, melyet Piastri ellen mutatott be az Emilia-romagnai Nagydíjon.

Egyetlen magyar érdekeltségként hivatalos volt a díjátadóra Kiss Norbert is, aki a Révész Racing MAN-jével az idén is utcahosszal húzta be a kamion Európa-bajnokságot. A hétszeres Eb-győztes kamionversenyző egy közös képre össze is állt Norrisszal: