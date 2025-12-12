Továbbra is Mohammed bin Szulajm a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) elnöke: az emirátusokbeli sportvezetőt pénteken Taskentben a tisztújító közgyűlésen választották meg újra.

A 64 éves elnök 2021 óta vezeti a Forma-1 mellett sok egyéb világ- és Európa-bajnoki versenysorozatot – köztük a rali-vb-t (WRC) és a hosszútávú-vb-t (WEC) – szabályozó nemzetközi testületet, amelynek élén így második ciklusát kezdheti meg. Bin Szulajm egyedüli jelöltként indult azok után, hogy a jelöltállítási folyamat az elmúlt hónapokban komoly vitákat generált.

A múlt héten a svájci Laura Villars által benyújtott petícióról döntött egy francia bíróság, amely nem függesztette fel a tisztújító közgyűlést, de tárgyalást rendelt el az azt megelőző folyamat kivizsgálására. Villars szintén indulni akart az FIA elnöki posztjáért, de nem felelt meg a jelöltállításra vonatkozó követelményeknek.