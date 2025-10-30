Lényegében csak formalitás, hogy a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) decemberi tisztújításán újabb ciklusra megválasszák Mohammed bin Szulajmot elnöknek. A jelenlegi vezér, ahogy korábban a Vezess is beszámolt róla, adminisztratív trükközéssel lehetetlenítette el, hogy a szervezet decemberi tisztújításán ellenjelölt indulhasson vele szemben.

Ellenjelöltből ráadásul ezúttal nem volt kevés: a legkomolyabban vehető kihívó, Tim Mayer mellett két hölgy is jelezte, lenne az FIA elnöke. Közülük a 28 éves svájci versenyzőnő, Laura Villars komolyabban gondolhatta az indulást, tekintve, hogy most

beperelte az FIA-t a nem éppen demokratikus választási rendszer miatt.

Villars a párizsi bíróságtól kérte, hogy a procedúrát gyorsítsák fel, ami érthető, tekintve, hogy rövidesen újra megválaszthatják a jelenlegi elnököt. A november 10-én meghallgatásokkal kezdődő per tétje ez is: az elnökjelölt azt kéri a bíróságtól, követelje a FIA elnökválasztásának elhalasztását.

“Kétszer is megpróbáltam konstruktív párbeszédet kezdeni az FIA-val olyan lényeges kérdésekben, mint a belső demokrácia és a választási szabályok átláthatósága” – olvasható Villars közleményében. “A kapott válaszok nem voltak megfelelőek. Nem az FIA ellen cselekszem. Azért cselekszem, hogy megvédjem. A demokrácia nem jelent fenyegetést az FIA-ra, épp ez az ereje.”

Villars törekvését a másik jelölt Tim Mayer és csapata is támogatja, közleményükben üdvözölték az átláthatóság felé történő lépést.