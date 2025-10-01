A Nemzetközi Automobil Szövetséget (FIA) 2021 óta irányító Mohammed bin Szulajm mandátuma idén lejár, a megosztó politikát folytató emírségekbeli vezetőnek pedig egyre több kihívója akad.

Az már nyáron kiderült, hogy a közelmúltig Forma-1-es versenyfelügyelőként is alkalmazott promóter, az amerikai Tim Mayer ellenjelöltként indul majd, de azóta még két újabb jelölt lépett színre.

A 28 éves svájci versenyzőnő, Laura Villars a fiatalokat és az átláthatóságot középpontba helyező programmal indul a világ autóklubjait és autósport-szövetségeit összefogó, többek között a Forma-1-et is felügyelő szervezet legfőbb tisztségéért, most pedig meglepetésre egy újabb hölgy lépett színre.

A legújabb ellenjelölt a 33 éves belga Virginie Philippot korábbi modell, motorsport-újságíró, aki egy ideig a Red Bull tartalomkészítésében is részt vett, nem mellesleg a Kongói Demokratikus Köztársaságban árvákat támogató, valamint az oktatás fejlesztéséért dolgozó Drive for Hope alapítvány alapítója is.

„Elindulok az FIA elnöki posztjáért. Nem azért, hogy »az első« legyek, hanem azért, hogy ne én legyek az utolsó” – utalt arra, hogy a szervezetet eddig csak férfiak vezették.

„Meggyőződésem, hogy a motorsportban is tükröződnie kellene a való világnak, azaz bátornak, sokszínűnek és egységesnek kellene lennie. Globális vízióval, mélyre nyúló gyökerekkel rendelkező nőként szeretném kitárni a túl régóta zárva tartott ajtókat. Építsünk minden hang, minden történet, minden szenvedély iránt nyitott FIA-t. A jövőért folyó verseny most kezdődik” – írta.

Az FIA idei, igen érdekesnek ígérkező tisztújítását a szervezet december 12-i, az üzbegisztáni Taskentben zajló közgyűlésén tartják majd.