2025 végén jár le a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) jelenlegi elnöke, Mohammed bin Szulajm mandátuma, idén tisztújításra készül a szervezet.

Az egykori raliversenyző elnöki politikája legalábbis ellentmondásos, sokak szerint konfrontatív, központosító, tekintélyelvű irányba vitte a szervezetet, az elmúlt pár évben jó néhány vezető tisztségviselő távozott is, másokat egyenesen Szulajem szorított ki.

A nagy nyugati tagszervezetek inkább új elnököt látnának szívesen az FIA élén, Szulajm ugyanakkor komoly támogatással bír az afrikai, ázsiai autó- és motorsportklubok részéről.

Mostanáig egy ellenjelöltje volt, az általa elüldözött korábbi versenyfelügyelő, Tim Mayer személyében, ám ma egy új, meglepő szereplő is jelezte, hogy beszáll az elnöki posztért folyó versenybe.

Az újabb jelölt nem más, mint a mindössze 28 éves svájci versenyzőnő-üzletasszony, Laura Villars. A hölgy az elmúlt években Forma-4-es, Forma-3-as sorozatokban indult, jelenleg a sportautós Ligier European Seriesben vezet.

„Az FIA-nak újra a klubok szövetségének kell válnia. A célom a demokratikusabb, átláthatóbb, felelősebb vezetés, amely a nők és a fiatalabb generációk felé is nyitna. Meggyőződésem, hogy az autóversenyzésben szükség van a sokszínűségre és az innovációra, hogy világszerte megszólíthassuk a fiatalokat” – mondta az indulási szándékát bejelentő közleményben.

Az FIA elnöki posztjára első nőként bejelentkező Villars programpontjai közé tartozik a már említett, konzultációra alapuló demokratizálás, a pénzügyi és döntéshozási átláthatóság, az „FIA co-Performance” minősítés bevezetése, mellyel a fenntarthatóságot ismernék el, valamint a nőket és fiatalokat bevonni célzó programok indítása.

Az FIA tisztújítását december 12-én, a szervezet szezonzáró közgyűlésén tartják majd az üzbegisztáni Taskentben.