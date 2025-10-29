Két és fél éve, az egykori F1-vezér Bernie Ecclstone néhány elejtett mondata alapján merült fel Felipe Massában, hogy a Renault által szándékos balesettel megbundázott 2008-as Szingapúri Nagydíj alapján neki járna az az évi Forma-1-es világbajnoki cím.

Az az évi, éppen brazíliai szezonzárón a Ferrari hazai versenyzője a leintés után néhány pillanatig bajnoknak is érezhette magát, ám a mclarenes Lewis Hamilton utolsó kanyaros előzése után 1 ponttal elbukta a címet. Massa Ecclestone elszólása után úgy gondolta, a szingapúri kavarás – a futamon vezetett, ám a váratlan baleset miatt hirtelen bevállalt kerékcsere után a bokszutcából sietve, az üzemanyagtöltőt magával rántva távozó – alapján érdemes ügyet csinálni a dologból.

A most 45 éves brazil előbb szép szóval kérte a Nemzetközi Automobil Szövetséget (FIA) és az F1 vezetését, hogy Hamilton mellett őt is avassák 2008 bajnokává, majd miután nem kapott érdemi választ, annak ellenére, hogy Ecclestoen utólag azt mondta, nem emlékszik semmire, két másik érintett, az akkori FIA-elnök Max Mosley, valamint az akkori versenyigazgató, Charlie Whiting már elhunyt, jogászcsapattal perbe fogta a felügyelőszervezetet és a sportágat irányító céget.

Az ügy most lépett a bírósági szakaszba (nyitóképünkön Massa úton a tárgyalásra), Londonban megkezdődött a tárgyalás, az FIA-t képviselő jogász pedig ennek kapcsán csúnyán odavágott az egykori Sauber-, Ferrari- és Williams-pilótának.

„Massa úr keresete ugyanolyan erőltetett, mint amennyire irreális. A multimilliomos brazil (…) a francia joghatóság alá tartozó nemzetközi szervezet szabályinak állítólagos sérülése miatt indított pert a 17 évvel ezelőtti, 2008. szeptember 28-án zajlott Szingapúri Nagydíjon történtek kapcsán. Massa úr keresete feltűnően kerüli az adott futamon, valamint a teljes idényben általa, valamint csapata, a Ferrari által elkövetett hibák hosszú listáját, melyeknek köszönhetően végül a bajnokság 2. helyén zárt” – idézte a tárgyalóteremben jelen lévő RacingNews365 az FIA képviselőjét.

Massa 2008-ban valóban sokszor küszködött, a legemlékezetesebb a Brit Nagydíj volt, amikor a brazil egyszerűen képtelen volt a vizes pályán tartani a Ferrarit, miközben Hamilton Ayrton Sennát idézően vezetett az esőben, persze az angol spái kizárása, valamint a már említett szingapúri blama is komoly pontveszteséggel járt. Ahogy a fentiekből kitűnik, az FIA nem fog engedni, Massának és jogászainak nagyon meggyőző érvekkel kell majd előállniuk, ha győzni akarnak.