Nem gondoltuk volna, hogy még 2025-ben is a Forma-1-es hírek központjában lesz a 2008-as Crashgate, vagyis az az eset, amikor a Szingapúri Nagydíjon Nelson Piquet Jr. csapatutasításra falnak ment. Az eset miatt Fernando Alonso futamot nyert, Flavio Briatore csapatfőnököt eltiltották, Felipe Massa pedig újabban azt állítja, emiatt nem nyerte meg abban az évben a vb-címet.

A brazil pilóta bele is merült ebbe a témába azok után, hogy Bernie Ecclestone egykori F1-vezér 2023-ban egy interjúban elmondta, hamarabb tudtak az ügyről, mint a nyilvánosság.

A teljes történettel korábban már találkozhattak az olvasók a Vezessen, és az is kiderült korábban, hogy az ügyet Massa a bíróságig viszi. A jogi procedúra első felvonása október 28-31 között zajlik majd, most pedig az is kiderült, hogy Massa már nem a 2008-as bajnoki trófeáért indul a bíróságra (talán belátta, hogy az már nem lehet az övé),

hanem 82 millió dollár (27,3 milliárd forint) kártérítésért.

“Az elszámoltathatóság kulcsfontosságú a jövőbeli csalások megelőzésének érdekében. Azok, akiket a sport védelmével bíztak meg, szándékosan megszegték kötelességeiket, és nem engedhető meg, hogy hasznot húzzanak helytelen magatartásuk eltitkolásából” – idézte Massát a The Times. “Az ilyen magatartás az élet bármely területén elfogadhatatlan, különösen egy olyan sportágban, amelyet milliók, köztük gyermekek is követnek. El fogunk menni a végsőkig, hogy igazságos és méltányos eredményt érjünk el. Magamért, a brazil motorsportért, és úgy általában a sportért.”