Egy amerikai férfi, Kevin Bickley eredetileg fél évre adta le restaurálásra 1969-es Ford Mustang Mach 1-jét – végül öt évvel később, bírósági döntés után kapta vissza, ráadásul rosszabb állapotban, mint ahogy otthagyta.

A történet 2020 októberében kezdődött, amikor Bickley a Tennessee állambeli Sevierville-ben működő Miller’s Performance and Restoration műhelybe vitte autóját. A megrendelés nem nevezethő szerénynek:

új váltót,

új felniket,

egyedi belsőt új kormánnyal,

valamint egy látványos Grabber Orange fényezést kért.

A munkát 2021 húsvétjára ígérték, Bickley pedig összesen 24 312 dollárt fizetett ki a felújításra, ez mai árfolyamon 8,2 millió forint.

Az autó éveken át gyakorlatilag érintetlenül állt a műhelyben. 2023-ban Bickley többször is személyesen ment el, hogy előmozdítsa a folyamatot – sőt, saját maga is segített dolgozni az autón –, de így sem történt érdemi előrelépés. Később ügyvédek is bekapcsolódtak, ígéretek is születtek arra, hogy elkészül a Mustang, de ezek végül mind üres szavak maradtak.

Végül Bickley bírósághoz fordult, hogy visszakapja az autóját – és meg is nyerte az ügyet. Amit viszont visszakapott, az sokkoló volt:

az autó rosszabb állapotban volt, mint amikor leadta, ráadásul több alkatrész egyszerűen eltűnt.

“Szétszedte. Nála maradtak az ajtók, a motorháztető, leszerelte a hátsó tengelyt és az első futóművet is. Ezek közül semmit nem kaptam vissza” – mondta Bickley, hozzátéve, hogy fogalma sincs, hová lettek az alkatrészek.

A műhely tulajdonosa, Corey Miller egészen másképp látja a helyzetet. Szerinte egy hosszadalmas restaurálási folyamat közepén jártak, amikor további sérüléseket találtak az autón. Állítása szerint voltak olyan alkatrészek, amelyeket Bickleynek kellett volna kifizetnie, de ezt nem tette meg. Miller azt is mondta, hogy már 2023-ban felszólították az ügyfelet, hogy vigye el az autót.

„Az autó az én birtokomban maradt, tulajdonképpen az enyém kellett volna, hogy legyen, szerelői zálogjogot kellett volna rá tenni. Nem az én hibám, hogy öt évbe telt, mire visszakapta – ez Kevin Bickley hibája” – nyilatkozta Miller.

Az eset ráadásul nem egyedi. Egy másik ügyfél, Jeff Ratliff egy 1956-os Ford F-100 pickupot vitt ugyanebbe a műhelybe egy átfogó restomod projektre. Körülbelül 25 000 dollárt (8,5 millió forint) fizetett, de – Bickley történetéhez hasonlóan – a tényleges munka kimerült abban, hogy szétszedték az autót. Tíz hónappal később Ratliff pert indított, hogy visszaszerezze a járművét.

2023 októberében egy esküdtszék vádat emelt Corey Miller ellen: öt rendbeli, jogellenes és szándékos tulajdonkezelés miatt, minimum három különböző tulajdonos autóival kapcsolatban. Millert végül letartóztatták.

A per azonban még nem zárult le: a tárgyalást jelenleg 2026 áprilisára tűzték ki.

