Jövőre lesz százéves a Nürburgring, de a brit Caterham mindenkit megelőzött az ünnepléssel, és már most bemutatta a legendás versenypályát köszöntő különkiadását.

A Seven Nürburgring Edition egyedi futóművet kapott, a Bilstein gátlókat kifejezetten a Nordschleifére hangolták, a fékeket megerősítették. Motorból a kétliteres, 213 lovas, száraz karteres Ford Duratec egységet kínálják, ami az 560 kilós menetkész tömeg mellett brutális tömeg/teljesítmény arányt eredményez. Az autó 3,8 másodperc alatt gyorsul 0-ról 96 km/órára, végsebessége 219 km/óra, ami a minimális szélvédelem mellett gonosz tréfának hangzik.

A Caterham hivatalos engedélyt kapott a Nürburgringtől, hogy használhassák a pálya logóját és színvilágát. Így aztán a brit autó három német fantázianevű színben, (Verkehrsrot, Achatgrau, Basaltgrau) rendelhető – vagy bármi egyébben, ha az jobban tetszik az ügyfélnek. Szintén helyi specialitás a piros bukókeret.

A futómű elemeit sötétszürkére festették, az első sárvédők szénszálas kompozitból készülnek. A limitált széria megkapja a modellcsalád fekete optikai csomagját (szélvédőkeret, fényszóró-házak és kipufogó hőpajzs), a hátsó lámpatestek LED-esek.

A bőrülések is megkapták a Nürburgring-kezelést, a kárpitozást piros öltések díszítik. A beltéri felületek többségét szénszálas panelek borítják. A biztonsági öv négypontos, a váltó ötfokozatú manuális, a kapcsolások időzítését váltófények segítik.

A 100 darabos szériát minden példányát sorszámozott plakettet szerelik fel.

A Caterham Seven Nürburgring Edition világszerte megvásárolható, angliai ára hajszállal 49 ezer angol font (20 millió Ft) alatt van.