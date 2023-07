450 millióért élesztik újjá az ördögöt

Népszerű dolog manapság a restomod, azaz a régi autók modernizáló felújítása, az eredeti alapok vadonatúj elemekkel, alkatrészekkel, modern technikákkal való, de az autentikus dizájnt, formát megőrző frissítése. Számtalan ilyenről írtunk már a Vezessen is, ám a mostani egyértelműen a legjobbak, legmenőbbek közé tartozik.

Az olasz – még pontosabban San Marinó-i – Eccentrica műhely a Lamborghini 1990 és 2001 között gyártott, a Countach utódjának szánt Diablo modelljéhez nyúlt. Az annak idején szűk 2900 példányban gyártott, előbb 5,7, majd 6 literes, 485, később 510 lóerős V12-es motorral szerelt járgány 320 km/órás csúcssebességre volt képes.

Kattints a képre, galéria nyílik!

Az Eccentricánál az eredeti kasztnit teljesen újra cserélték, kizárólag az első szélvédőt őrizték meg: „lebegő” első kerékívek, karbonszálas betétek, 3D-nyomtatású méhsejtes titánrácsok az orron és a faron, sportmotorokra emlékeztető, kerettel védett dupla kipufogóvégek, süllyesztett, lezárható fényszórók, számtalan bámulni való részlet.

Odabent kék Alcantara kárpitozás, formatervezési remeknek számító sebváltókonzol, valamint a K.I.T.T.-et és és a Doki DeLoreanját is megszégyenítő, retrofutrisztikus, karbonmintás műszerfal fogadja a vezetőt és utasát.

A prototípusban az 5,7 literes motor egy kicsit felpaprikázott, 550 lóerőre, 600 Nm-es csúcsnyomatékra képes változata dolgozik, az Eccentrica állítása szerint az autó 3,5 másodperc alatt van 100-on, végsebessége 335 km/óra. A félslick Pirelli P Zero Trofeo R abroncsoknak, valamint a Brembótól származó fékeknek köszönhetően 100 km/óráról 34 m kell neki a teljes megálláshoz.

Az Eccentrica Diablóját a most zajló Goodwoodi Sebességfesztiválon is bemutatják, minden bizonnyal be is gyűjtenek majd néhány rendelést. A megrendelőnek persze mélyen a zsebébe kell nyúlnia: az ügyfél által vitt eredeti Diablót 1,2 millió euróért (450 millió Ft) építik át, ráadásul nem csak úgy hipp-hopp, 16-18 hónapig tart a munka. Az Eccentrica összesen 19 példányt épít majd a Lambo-restomodból.