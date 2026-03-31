2022-ben távozott a Forma-1-ből Sebastian Vettel, aki azóta egyszer ugyan tesztelte a Porsche le mans-i versenygépét, de autós megmérettetéseken nem vett részt. A négyszeres világbajnokból egyfajta környezetvédelmi szószóló lett, és kihasználva a jóval kisebb nyilvánosságot, diplomát szerzett, valamint más sporteseményeken is elindult.

A némettel hamarosan újra lehet találkozni egy nagyobb sporteseményen. Vettel ugyanis egy igazi Forma-1-es arccal, az FIA-sajtótájékoztatókat levezető Tom Clarksonnal fog futócipőt húzni a londoni maratonra április 26-án. Futásuk nem csak egy sima maratoni lesz: adományt is gyűjtenek egy neurológiai betegeket segítő alapítvány, valamint a Grand Prix Trust számára – utóbbi a bajba jutott F1-es dolgozókat támogatja nehéz élethelyzetekben.

Vettelen kívül eddig egy korábbi Forma-1-es pilótáról ismert, hogy elindult a londoni maratonon: a 2013-ban és 2014-ben a Marussiával versenyző Max Chilton 2023-ban szintén egy alapítványért futott.