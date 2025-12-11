Futamgyőzelmek sorsáról, húsos pontszerző pozíciókról dönthet egy-egy jobban vagy rosszabbul sikerült kerékcsere a Forma-1-ben. Nem véletlen, hogy a csapatok állandóan gyakorolnak, edzenek rá a központjukban, valamint a versenyhelyszíneken is minden nap.

De ki volt idén ebben a legjobb? Ha az abszolút legjobb időt nézzük, akkor a McLarent emelhetjük ki, ugyanis szerelőik mindössze 1,91 másodperc alatt lecserélték Oscar Piastri autóján az abroncsokat az Olasz Nagydíjon. Az év során egyébként mind a McLaren, mind a Red Bull is kétszer tudott két másodperc alá kerülni, míg a Ferrari két alkalommal találta telibe a bűvös két másodperces időt.

A szezon legjobbjának járó címet azonban úgy is meg lehet határozni, hogy az egyes hétvégéken összesítik a csapatok legjobb kerékcsere-idejeit. Ezt idén is megtette a Forma-1, és hasonlóan a világbajnoki pontrendszerhez, itt is pontokat társítottak a csapatokhoz az egyes hétvégéken elér időeredmények alapján.

Az F1 – a díj névadójával, a DHL-lel karöltve – itt csak a konstruktőröket díjazza, a pilótaszinten elért eredményeknek természetesen nem lenne sok értelme. Összesítésük alapján az idei év legjobbja a Ferrari lett, akik konstans jó teljesítményükkel 559 bokszutcai konstruktőri egységet gyűjtöttek be. Mögöttük második a már említett McLaren lett 410 ponttal, míg a dobogóra a Red Bull fért fel (362 pont).

Itt a teljes rangsor: