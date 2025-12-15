A múlt héten jelentették be, hogy a Red Bull motorsportprogramját a kezdetektől irányító, az F1-es projektet a kezdetektől felügyelő Helmut Marko az év végén távozik posztjáról.

A hivatalos narratíva szerint a 82 éves osztrák saját döntéséből vonul vissza, de gyaníthatóan arról van szó, hogy a 2022-ben elhunyt Dietrich Mateschitz utáni cégvezetés – élén Oliver Mintzlaff-fal – igyekszik közvetlen irányítása alá vonni az F1-es tevékenységet, így annak ellenére, hogy Marko és Christian Horner nem voltak túl jóban végül mindkét önálló, önjáró főnöknek mennie kellett.

A német Bild értesülése is az elküldést erősíti, ugyanis a lap arról ír, hogy az eredetileg 2026 végéig szerződéssel rendelkező osztrák matuzsálem igen szép kompenzációban részesül.

Még pontosabban Marko állítólag búcsúajándékként megkapja a teljes jövő évi fizetését is, körülbelül 10 millió eurót (3,85 milliárd Ft).

A távozás kapcsán Marko nem is mondott semmi rosszat a Red Bullra, mindenkinek a legjobbakat kívánta, ugyanakkor egy frissebb interjújában rendesen nekiment a vele a 2005-ös kezdetektől együtt dolgozó, idén nyáron elküldött Hornernek.

A holland De Limburgernek nyilatkozva Marko azt mondta, kettejük közti hatalmi harcról nem volt szó, a csapatfőnök egyszerűen a viselkedésével érte el az eltávolítását.

„A sajtóban így írták le, de nem volt benne semmi személyes. Didivel [Mateschitz] ketten alapítottuk meg a Red Bull Racinget 2005-ben. Hornert választottuk csapatfőnöknek, én pedig felügyelői szerepben voltam ott. A hatalom mindvégig Ausztriában volt, mi hoztuk a döntéseket” – kezdte.

„Emlékszem egy, a 2022-es Osztrák Nagydíjat megelőző partira, amelyen Didi is megjelent, de már nem volt jó bőrben. Christian akkor azt mondta nekem, hogy [Mateshitz] már nem éri meg az év végén. Onnantól Christian már Chalerm Yoovidhyához [a Red Bull thai résztulajdonosához] kezdett dörgölőzni. Amikor aztán Didi elhunyt, Christian mindent megtett, hogy a Yoovidha család támogatásával átvegye a hatalmat, én pedig Ausztria érdekeinek védelmében mindent megtettem, hogy megakadályozzam ezt.”

„Az utolsó pár év nem volt valami kellemes. Piszkos játszmák folytak. Emlékeznek, hogy Perez idejében állítólag azt mondtam, hogy a mexikóiak kevésbé tudnak összpontosítani, mint a hollandok vagy a németek? Koholmány volt, valószínűleg Hornerék oldaláról. Ugyanez igaz arra is, amikor 2024-ben állítólag azt terjesztettem, hogy rosszul megy a motorfejlesztési program, ezért el fog hagyni minket a Ford. Én sosem mondtam ilyet, de Horner ezt arra akarta felhasználni, hogy felfüggesszenek engem az állásomból. Max [Verstappen] viszont kiállt mellettem, így ez nem sikerült. Szépen lassan egyre inkább sikerült bizonyítanunk, hogy Horner hazudozik, és amikor ez Chalerm számára is világossá vált, ő is meggondolta magát.”

A kérdésre, hogy ő maga győzelemként élte-e meg Horner elküldését, Marko így felelt:

„Nem. Egyszerűen lépni kellett, mert a teljesítmény terén lemaradtunk. Meggyőződésem, hogy ha korábban megtörtént volna [Horner kirúgása], előbb lendültünk volna formába, és Max Verstappen idén is világbajnok lett volna.”