Az egykori Forma-1-es pilóta, Helmut Marko még az 1990-es években lett a Red Bull osztrák vezére, Dietrich Mateschitz motorsport-tanácsadója, majd kulcsszerepet játszott az energiaital-gyártó F1-es csapatainak talpra állításában, működtetésében, illetve az utánpótlásnevelésben.

A most 82 éves osztrák pozíciója már két éve, Mateschitz halála után meggyengült, ám akkor még maradt, ám a 2025-ös változások végül őt is elsodorták. A nagycsapatot a kezdetektől, 2005-től irányító Christian Hornert már nyáron elküldte a Red Bull céges vezetése, most pedig az angollal amúgy általában inkább szembehelyezkedő osztrák matuzsálemnek is ajtót mutattak – Marko idén több botrányos megszólalást is megengedett magának, de ami még súlyosabb, hogy állítólag felső jóváhagyás nélkül igazolt versenyzőket.

Kedd délután hivatalosan is közölték, hogy az év végével Marko befejezte a Red Bull-os munkát, természetesen mindent megköszöntek neki.

„Több mint hat évtizedet töltöttem már a motorsportban, a Red Bullnál eltöltött elmúlt több mint 20 év pedig rendkívüli és végtelenül sikeres korszak volt. Csodálatos idők voltak, melyeket sok más kiemelkedő emberrel közösen én is alakíthattam. Minden eredményünk büszkeséggel tölt el” – búcsúzott az osztrák.

20 Years, 417 Races, 6 Constructors' Championships, 8 Drivers' Championships. Thank you, Helmut 💙 pic.twitter.com/svFn8TTJc7 — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) December 9, 2025

„A bajnoki cím hajszállal való idei elvesztése erősen érintett lelkileg, és világossá vált számomra, hogy eljött az idő, hogy lezárjam ezt a nagyon hosszú, intenzív és sikeres fejezetet. További sikereket kívánok a csapatnak, meggyőződésem, hogy jövőre is harcban lesznek mindkét világbajnoki címért” – folytatta.