A Red Bull elmúlt másfél napját látva az lehet az ember érzése, hogy a csapatot csak az tartotta eddig össze, hogy Max Verstappennek még volt esélye a 2025-ös Forma-1-es bajnoki cím elnyerésére. Azok után, hogy a holland elbukott Lando Norrisszal szemben, az energiaitalosok elkezdtek volna belülről összeomlani. Először maga Helmut Marko beszélt arról, hogy jövőre is érvényben lévő szerződése ellenére nem biztos, hogy folytatja, majd Verstappen versenymérnökéről lehetett azt hallani, hogy a magánéleti szempontból nehéz éve után más szerep várhat rá.

Az biztos, hogy az Abu-dzabi Nagydíj utáni hétfőn volt egy megbeszélése a csapatnak, ahol többek között Marko sorsa is szóba került. Ezzel kapcsolatban hétfő kora este már elkezdtek szivárogni a hírek holland forrásokból, hogy a Red Bull motorsportfőnökének ennyi volt, és 82 évesen nyugdíjba vonul. Ezt a hírt azóta több más forrás is megerősítette, noha hivatalos bejelentés még nem történt.

A háttérben egészen súlyos ügyek sejlenek fel, amiről szintén az a holland forrás, a De Limburger számolt be először, mint akik hétfőn Marko távozásáról is először szóltak. Új állításuk szerint Marko mindenféle egyeztetés és felsőbb engedélyek nélkül kezdett pilótákat igazolni.

Így kerülhetett a Racing Bullshoz Arvid Lindblad,

és a juniorprogramba kis híján Alex Dunne is bekerült.

Az önjáró Marko tetteit a Red Bull felsővezetésének nem sikerült teljesen visszacsinálni, hisz mint láthatjuk, Lindblad jövőre Forma-1-es pilóta lesz, de a korábbi McLaren-nevelt Dunne-ra nem kerültek fel a bikás logók. Utóbbi állítólag több százezer eurójába kerülhetett a Red Bullnak, ugyanis egy már aláírt szerződést kellett semmissé tenniük.