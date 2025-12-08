Max Verstappen egy küzdelmes idény végén, a szezonzárón szerzett futamgyőzelemmel mindössze 2 ponttal maradt le arról, hogy megvédje címét, zsinórban ötödszörre is világbajnok legyen. A hollandot nem keserítette el a vereség, az ideit talán a legjobb idényének nevezte, és nagyon elégedett volt azzal, hogy a Red Bull nem adta fel, a szezon utolsó harmadára pedig hatalmas lendületet vett a csapat.

A négyszeres világbajnok hozzátette, hogy nagyon jó a hangulat az alakulatnál, ám egyes jelek arra utalnak, hogy így is gyökeres változások következhetnek. (Igaz, nemrégiben a jövő év végi kiszállást is megpendítette.)

A Red Bull Racing már nyáron elküldte a csapatot a kezdetektől irányító Christian Hornert, most pedig a másik régi kulcsember, az alapító, néhai Dietrich Mateschitz barátja és jobbkeze, Helmut Marko távozása is reális lehetőséggé vált. A 82 éves osztráknak ugyan 2026 végéig szól a jelenlegi szerződése, de ő maga vetette fel, hogy jövőre talán már nem lesz az F1-ben.

„Hogy viszontlátnak-e jövőre? Nos, lesznek még megbeszéléseink, nem sietjük el a dolgot. Dietrich idejében még valódi szerződésem sem volt, és alapvetően az a fontos, hogy jól érezzem magam a munkámban” – mondta a holland De Telegraafnak a futam után, és a Motorsport.comnak is hasonlóan nyilatkozott: „A szerződésem biztos, de majd átbeszéljük a dolgokat, meglátom, mit akarok. Összetett dolog ez. Még aludnom kell rá.”

A Horner után idén nyáron kinevezett csapatfőnök, Laurent Mekies is lehetséges változásokra utalt:

„Helmut hihetetlenül támogató volt az idei év során, ahogy igyekeztünk újra magunkra találni. Az év folyamán a cégvezetésnek és neki is nehéz döntéseket kellett hozniuk, persze ez mindig így van. A Forma-1 sem statikus, a csapatok folyamatosan átalakulnak. Teljesen normális, hogy áttekintjük a működésünket. Nem konkrétan Helmutról beszélek, egyszerűen azt mondom, hogy folyamatosan igyekszünk tovább javulni, keressük a következő lépéseket. Ami Helmutot illeti, csakis hálával tartozom neki, amiért olyan fontos szerepet játszott az idei, elég rosszul festő év megfordításában!”

Az esetleges személyi változások nemcsak Markót, hanem Verstappen versenymérnökét, Gianpiero Lambiasét (nyitóképünkön jobbra) is érinthetik. Az idei évre a versenymérnöki feladatok mellett a csapat vezető versenymérnöki posztját is megkapó olasz-angol két fordulót a nagyközönség által ismeretlen okokból kihagyott, Verstappen pedig maga is utalt arra hogy nehéz éve volt a szakembernek.

„Érzelmileg nehéz évünk volt. Hagyjuk is az eredményeket, és a részletekbe sem szeretnék belemenni, de nehéz szezonja volt. De nagyon örülök, hogy egy ilyen szenvedélyes emberrel dolgozhatok együtt – igen, a versenymérnököm, de egyben a barátom is. Nagyon sok fantasztikus dolgot éltünk meg együtt. A leintés után elérzékenyült – alig várom, hogy megkeressem, beszéljünk, mert nem volt könnyű éve” – magyarázta.

A Motorsport.com úgy tudja, Lambiase magánéleti nehézségei miatt egyelőre nem biztos, hogy marad az eddigi beosztásában, a csapatnál a tél folyamán tekintik át, milyen minőségben folytatja 2026-ban, azaz lehet, hogy új versenymérnököt keresnek Verstappennek, Lambiase pedig más – vélhetően vezetői – szerepbe léphet tovább.