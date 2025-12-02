A Red Bull Daniel Ricciardo 2018 végi távozása óta küszködik a nagycsapat második ülésének betöltésével és általában az utánpótlás kérdésével, ami az idei szezonban csúcsosodott ki igazán.

Míg a megelőző három szezonban Sergio Perez vezetett Max Verstappen mellett, a 2024 végén elküldött mexikóit csak nála is eredménytelenebb versenyzőkkel sikerült pótolni: előbb Liam Lawson szerepelt le igen gyorsan a nagycsapatnál, a Japán Nagydíj óta pedig Cunoda Juki szenvedését figyelhettük. Míg a négyszeres bajnok Verstappen egyedül 396 pontot gyűjtött 23 forduló alatt, és még a címvédésre is van esélye, addig a Racing Bullshoz gyorsan visszaküldött Lawson kétszer nullázott, míg a kiscsapattól előléptetett Cunoda 21 forduló alatt mindössze 30 egységet hozott a Red Bull Racingnek.

Nyilvánvaló volt, hogy változtatni kell 2026-ra, ahogy azt is sejteni lehetett egy ideje, milyen cserékkel oldják meg ezt, mostantól azonban hivatalos is, megtették a bejelentést. Az energiaital-gyártó a várakozásoknak megfelelően az év meglepetésújoncának számító Isack Hadjart ülteti Verstappen mellé 2026-ra, Cunoda – valószínűleg a Honda rábeszélésére – a Red Bull kötelékében marad, de csak tartalékos és tesztpilótaként.

Ez azt is jelenti, hogy a Racing Bullsnál marad Lawson, mellé pedig az energiaital-gyártó neveltje, Arvid Lindblad kerül 2026-ban. A 18 éves, brit-indiai származású, de svéd színekben versenyző ifjonc tavaly a Forma-3-ban a 4. lett, idén a Forma-2-ben szerepel, az abu-dzabi szezonzáró előtt a bajnokság 6. helyén áll. Lindblad idén már két szabadedzésen is vezetett az F1-ben.

Your VCARB line-up for 2026 😮‍💨@liamlawson30 will welcome Arvid Lindblad as his new teammate next season, as Arvid makes the step up from #F2 💨 Let’s have it! 🤘#F1 #VCARB pic.twitter.com/iC2x2TritY — Visa Cash App Racing Bulls F1 Team (@visacashapprb) December 2, 2025

Ezzel teljes lett a 2026-os F1-es mezőny, hiszen már csakis a Red Bull-os ülések sorsa volt nyitott.