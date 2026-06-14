A finn Essi Sofia Kaakkuriniemi nem a hírnév miatt lett kamionsofőr. Eredetileg más területen dolgozott, de amikor édesapjának nem volt kire hagynia a fuvarozási vállalkozást, úgy döntött, meglepi: bejelentette, hogy megszerzi a kamionos jogosítványt. Ennek már jó sok éve, hiszen a magát “Prinsessi-nek”, vagyis “Hercegnőnek” nevező hölgy kilenc éve dolgozik kamionsofőrként.

“Hatalmas csodálattal tekintettem édesapámra, amikor teherautót vezetett. Szerettem vele utazni és sok hosszú utat együtt tettünk meg. Azt szeretem ebben a munkában, hogy a magunk főnökei lehetünk, és senki nem mondhatja meg, hogyan végezzünk a munkánkat” – árulta el nemrég a Selkasanomat.fi-nek adott interjúban. Jelenleg Norvégiát, Észak-Finnországot (Lappföldet) járja és nemcsak nemcsak ponyvás, hanem időnként konténeres félpótokkal is dolgozik.

A norvég utak alaposan feladják a leckét a hivatásos kamionsofőrök számára. Essi normál, 16,5 méter hosszúságú kamionnal dolgozik. “Norvégiában nagyon sok keskeny és kanyargós hegyi út van, amelyeken a kamionokkal való közlekedés egyáltalán nem egyszerű. Néha az utak annyira keskenyek, hogy csak egy irányban lehet rajtuk haladni. Ha valaki szembe jön, akkor egyszerűen vissza kell tolatni” – jegyezte meg az interjúban a 28 éves hölgy.

Ahogy a legtöbb nemzetközi áruszállításban dolgozó hivatásos kamionsofőrre, úgy rá is igaz, hogy nagyon sokat van úton. Innen nézve tehát egyáltalán nem mindegy, hogy azt milyen környezetben tölti el valaki. Essi egy TikTok videójában bemutatta annak a V8-as motorral szerelt Scania nyerges vontatónak a fülkéjét, amellyel már évek óta jön megy a két ország között. A kabin pazar hatást kelt a világosbarna ajtó, tető, valamint hátfali burkolatokkal. És nem utolsósorban tökéletesen harmonizál a vontató külső, aranybarna színével.

A fedélzeten minden megtalálható, amire csak szükség lehet: sofőrágy, hűtő, állófűtés, valamint mikrohullámú sütő. Mindezek nagy mértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy komfortosan érezze magát valaki egy 8-9 órás úton.

Essi imádja a munkáját és azt tapasztalja, hogy bár Finnországban jóval elfogadottabb a nők jelenléte a volán mögött, Norvégiában még sokan rácsodálkoznak arra, ha őt látják a kormány mögött. Sokszor felteszik neki az “egymillió dolláros” kérdést is, miszerint lát-e különbséget a férfi és női sofőrök között? Erre a már idézett interjúban azt felelte, hogy szerinte a nők ugyanolyan jó sofőrök, mint a férfiak.

“Bizonyos dolgokban talán még jobbak is vagyunk a férfiaknál. Úgy gondolom, hogy a nők kevesebb kockázatot vállalnak a közlekedésben” – tette hozzá a fiatal hölgy.

Kétség sem fér hozzá, hogy Essi igazi King of the Road-ot hajt. Ha kíváncsi vagy arra, hogyan dorombol a keze alatt a V8-as motor, akkor figyelmedbe ajánljuk az alábbi cikket: