A finn Essi Sofia Kaakkuriniemi jelenleg Norvégiában él és egy Scania vontatóval dolgozik nap mint nap. Bár a TikTokon csak “prinsessi” (azaz “hercegnő”) néven van fenn, Instagrammon saját név alatt állít elő tartalmakat. A 27 éves hölgy egyik legnépszerűbb videója az, ahogyan egy manuális váltós Scaniával hasít. A törékeny kishölgy profi módon bánik a váltóval a vontatóban, amelynek hatására a kigyorsításoknál megjelenik a kellemesen duruzsoló V8-as hang.

De minek köszönhető ez az öblös, mély hang? Alapvetően a V8-as motor hangja alacsonyabb frekvenciatartományban mozog (kb. 100-300 Hz), amit az emberi fül mélyebbnek és erőteljesebbnek érzékel. A titok nyitja az, hogy ebben az erőforrásban nyolc henger dolgozik és a gyújtási sorrend úgy van kialakítva, hogy a kipufogógázok egyenletesen, de egymástól kissé eltolva távozzanak. Ez a ritmusos, pulzáló hanghullámokat eredményezi, ami mélyebb tónust ad.

Szintén a mélyebb tónust erősíti, hogy a Scania V8-as motorja nagy lökettérfogattal rendelkeznek, és jellemzően alacsonyabb fordulatszámon működnek. A nagy dugattyúk lassabb mozgása “dörmögőbb” hangot generál. Szintén fontos “adalék”, hogy a svéd gyártó mérnökei tudatosan hangolják úgy a kipufogórendszert, hogy kiemeljék a V8 karakteres hangját. A csövek hossza, átmérője, valamint a hangtompítók és rezonátorok kialakítása mind hozzájárul a mély tónushoz.

A Scania V8-as dízelmotorok 530,590,660 és 770 lóerős változatban érhetők el. A legerősebb változat 3700 Nm-es nyomatékot kínál.

Tartja magát az elképzelés, hogy a V8-as motor inkább az extra nagy össztömeghez, például a farönk szállításhoz, vagy túlméretes szállítmányokhoz való. Ennek ellenére sokan választják olyan országokban is, ahol alapvetően zömében emelkedők nélküli, sík utakkal kell megbirkózni nap, mint nap. Az ok egyszerű: imádják a karakterét és a hangját.