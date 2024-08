A Scania a legerősebb, 770 lóerős, V8-as erőforrásánál is elérhetővé tette a legújabb váltóegységet. A G38-as váltómű a G-sorozat váltóinak legújabb és egyben utolsó kiadása, amelyet eredetileg öt évvel ezelőtt mutattak be (a G33-mal együtt).

Ezt a váltót kifejezetten a csúcsteljesítményű motor hatalmas nyomatékának kezelésére szabták, de annak ellenére, hogy akár 3800 Nm-res nyomatékot is képes kezelni, pontosan ugyanolyan méretekkel és tömeggel rendelkezik, mint a G33. A korábbi generációs váltóknál viszont 60-70 kilogrammal könnyebb köszönhetően a teljesen alumínium háznak és a kisebb méreteknek.

Egy másik fontos eredmény a zajszint csökkentése, ami a jövőben életbe lépő előírások betartásának egyik előfeltétele. Az automatizált kézi sebességváltók váltásait pneumatikus működtetők végzik. A tengelyfékek alkalmazásával a Scania mérnökei csökkenteni tudták a szinkronizációk számát.

„A G-sorozat és annak jellemzői a bevezetés idején forradalminak számítottak, és ha valaki engem kérdez, akkor azt mondhatom, hogy még mindig az” – jegyezte meg Bo Eriksson, a Scania Trucks termékmenedzsere. Hozzátette: ez a váltó számos olyan alkalmazási területet lefed, ahol sok lóerőre és nagy nyomatékra van szükség. Ilyen lehet például a farönk szállítás.

A G sorozatú sebességváltók HD (Heavy Duty) változatban is rendelhetők, és ez alól a G38 sem kivétel. G38CH-ként szélesebb bolygóműves fogaskerékkel rendelkezik, ami még nagyobb robusztusságot biztosít. Ez növeli a képességet, hogy a legnehezebb útviszonyok között (jellemzően ott, ahol nincsenek is utak) is elbírja a nagy nyomatékot a kardántengelyen.

Fontos megjegyezni, hogy a G38 sebességváltó rövidebb, mint a hasonló területen jelenleg leggyakrabban használt Scania sebességváltó, a GRSO926. A G38-nak ugyanis csak egy beépített nyomatékkorlátozása van, ezért egy sebességfokozat és fordulatszám ponton mindössze 100 Nm motorteljesítményt kapcsol le a motor. De ezt a vezető aligha fogja észrevenni. A G38 14 előremeneti fokozatot kínál, köztük egy „szuper lánctalpas” és egy közvetlen fokozatot, valamint lehetőséget ad arra, hogy akár 8 fokozatot is igénybe vehessünk a hátramenethez.