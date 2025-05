Kétség nem fér hozzá, hogy még az észak-amerikai csőrösök között is felfelé kilóg a sorból ez a Volvo VNL. Na, de nem is a fényezése, hanem leginkább a hálófülkéjének mérete miatt. Az ugyanis akkora, mint egy kisebb lakóautó. Minden fontos kényelmi berendezés megtalálható benne, amire egy hivatásos gépjárművezetőnek csak szüksége lehet. Mégsem csak és kizárólag lakókamion, hiszen nyeregszerkezettel rendelkezik, vagyis munkára is lehet használni.

A jármű egyedi átalakítás eredménye, a tengerentúlon a Bolt Custom Trucks kínál ilyen és ehhez hasonló vasakat. Bár a lakórész és a vezetőfülke közötti rész átjárható, ennek ellenére jobb oldalon külön ajtaja van a felépítménynek. Ennek köszönhetően kényelmesen, az utcaszintről léphet be a sofőr oda, amelyet pihenőidejének eltöltésére hoztak létre.

A lakórész hátsó traktusában egy étkezőt hoztak létre asztallal és ülőalkalmatosságokkal. A konyhában minden rendelkezésre áll, amire csak szükség lehet: mélyhűtő, hűtőszekrény, mosogató, főzőlap, de még mikrohullámú sütő is van, így aztán a legfinomabb ételek is elkészíthetők a nyerges vontató fedélzetén. Az egész konyha, illetve az étkező saját klímával rendelkezik, ami biztosan jól jöhet a nyári melegben. A lakó részben egy zuhanyzóval ellátott WC is van, ami igazán nagy áldás lehet azok számára, akik nem tudnak jól felszerelt kamionos pihenőhelyeken megállni.

A tetőhöz közel eső sávban számos tárolószekrény áll rendelkezésre, természetesen nincs hiány az USA nyergesekben megszokott gardróbszekrényekből sem. És, hogy mennyibe fáj ez az egész? Az egyedi építésű járművek jóval drágábbak, mint azok, amik szériagyártásban gördülnek le a gyártósorról. A Volvo VNL Expedite Truck-ért 360 ezer dollárt, vagyis átszámítva közel 129 millió forintot kell letenni az asztalra. Csak összehasonlításképpen: ebből 3-4 új mezei európai nyerges vontató is kitelik.

Ennek ellenére szinte biztosra vehető, hogy ez a csőrös lehet a kamionsofőrök álma, hiszen minden megvan benne, ami a hivatásos, állandóan úton lévő gépjárművezetők számára szükséges lehet.