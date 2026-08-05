Az extrém hőség a vasúti pályákra is komoly terhelést jelent. A sínekben a hőtágulás miatt nagy mechanikai feszültség alakulhat ki, ami oldalirányú vagy felfelé történő deformációhoz, úgynevezett sínkivetődéshez, szélsőséges esetben akár síntöréshez is vezethet. A kockázat még nagyobb, amikor vonat halad át az érintett pályaszakaszon, ezért a szükséges helyeken ilyenkor ideiglenes sebességkorlátozásokat vezetnek be – írta Vitézy Dávid közlekedési miniszter a Facebookon.

A szakemberek szerint a tűző napnak kitett sínszál hőmérséklete akár 20 fokkal is meghaladhatja a levegő hőmérsékletét. A MÁV vasárnap Ferencvárosban több mint 52 Celsius-fokos sínt mért, az Alföld egyes szakaszain pedig az 58 fokot is elérte a sínhőmérséklet.

A MÁV 45 Celsius-fokos sínhőmérséklet felett fokozott pályafelügyeletet rendel el, emellett kiemelt figyelmet fordít a járművek műszaki állapotára is. Szombattól összesen 282 vágánykilométeren vezettek be sebességkorlátozást: 73 kilométeren folyamatosan, további 209 kilométeren pedig csak a legmelegebb órákban.

Biztató eredményeket hozott a hővédő fehér festék alkalmazása a pécsi vasútvonalon, ahol a mérések szerint 3–7 Celsius-fokkal csökkentette a sínek hőmérsékletét. Emellett a sorompók berendezéseit védő szekrényeket is speciális burkolattal látják el, hogy mérsékeljék a napsugárzás okozta felmelegedést.

A hőség a vonatok működését is befolyásolhatja: