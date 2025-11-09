Már csak a Red Bullnál és a Racing Bullsnál vannak kiadó ülések a 2026-os Forma-1-es szezonra. Max Verstappen helye fix, de hogy ki ül mellé, és ki ül a fiókcsapat autóiba, az kérdéses. A három szabad ülésre legalább négyen pályáznak, de az elég biztosnak tűnik, hogy Isack Hadjar marad, és Liam Lawson is kiérdemelte a bizalmat 2026-ra. A fő kérdés az lehet, hogy az egy kiadó helyre kit ültessenek: Cunoda Jukit, aki nagyon gyengélkedik a Red Bullnál, vagy Arvid Lindbladot az F2-ből, aki például mexikói szabadedzéses beugrásakor megverte Cunodát.

Időközben Cunodát már szóba hozták egy másik csapattal is, a bökkenő csak az, hogy nem F1-es istállóról van szó. A japán célja minden bizonnyal az F1-ben maradás, és ez nem csak a pilóta, hanem egyik fő támogatója, a Honda célja is. A motorgyártó az év végével ugyan szakít a Red Bull-lal, így Cunoda helye még ingatagabb lesz, azonban előfordulhat, hogy még így is sikerülhet meggyőzniük az energiaitalosokat arról, hogy tartsák meg valamelyik csapatuknál a versenyzőt.

“Még mindig hiszem, hogy ugyanolyan potenciállal rendelkezik, mint korábban” – mondta Cunodáról Watanabe Kodzsi, a Honda versenyrészlegének elnöke. “Hiszem, hogy versenyezhetne a Red Bullnál, szóval bízom benne, hogy jó versenyeket teljesít a hátralévő futamokon és a csapattal marad.”

A szakember hozzátette, a Honda elégedett lenne akár a Red Bull, akár a Racing Bulls egyik ülésével is, és kiemelte, lehetségesnek tartja, hogy szponzorként támogassák a pilótát. Utóbbi érdekes lenne, tekintve, hogy a Honda az Aston Martin partnere lesz, míg a Red Bull a Forddal bútorozik össze. “Ő a Honda nevelőrendszerében nőtt fel, ezért a jövőben is szeretnénk valamilyen kapcsolatot fenntartani vele” – árulta el Watanabe.

A Red Bull egyébként várhatóan a szezonzáró Abu-dzabi Nagydíj környékén hozza meg a pilótadöntéseket. Alan Permane Racing Bulls-csapatfőnök szerint, lehet, hogy erre az utolsó verseny utáni hétfő reggel kerül csak sor.