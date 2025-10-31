Jelen állás szerint hivatalosan négy ülésnek nincs gazdája a 2026-os Forma-1-es szezonra. Az egyik hely az Alpine-nál kiadó Pierre Gasly mellett, míg a másik három megosztva a Red Bullnál és a Racing Bullsnál – itt Max Verstappen helye fix.

A kép persze a szezon vége felé tisztul, és a három energiaitalos ülés esetében is látszik, mi lehet a leosztás. Nagy esély van arra, hogy az újoncszezonjában dobogót szerző Isack Hadjart előléptetik a Red Bullba, Liam Lawson marad a fiókcsapatnál, míg a maradék kiadó helyre a Mexikóban berobbanó Arvid Lindbladot hozzák fel az F2-ből.

De mi lesz a névsorból kimaradt Cunoda Jukival? Nem lehet kizárni annak az eshetőségét, hogy a fenti forgatókönyv nem válik valóra, és valahol mégis szerepet kap Cunoda. A japán pilóta azonban nem tudott olyan teljesítményt felmutatni, ami ne tenné őt lecserélhetővé, emellett a Honda sem lesz ott a Red Bull mögött, hogy felkarolja, támogassa.

Beszédes viszont, hogy más irányból elkezdték jelezni Cunoda érkezését. Ez a más irány az IndyCar, ahol a Honda az egyik fő motorbeszállító. A japán versenyző nevét egy, a szériával foglalkozó szakértő, Tony Donohue emlegette, azt is tudni vélve, hogy öt F1-es szezon után a Dale Coyne Racing egyik ülésének ő lehet az esélyese. Azt azonban ő is hozzátette, hogy semmi sem megerősített, azaz nincs arról szó, hogy Cunoda most már biztosan a tengerentúlra teszi át a székhelyét.