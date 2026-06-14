Szlovéniában továbbra is a legsúlyosabb közúti balesetek jelentős részét okozzák az ittasan vagy kábítószer hatása alatt vezető sofőrök – közölte a szlovén közlekedésbiztonsági ügynökség.

A hatóság adatai szerint minden tizedik közúti baleset az ittas vezetéshez köthető, a halálos kimenetelű balesetek 25-30 százalékát pedig alkoholos befolyásoltság alatt álló járművezetők okozzák.

Tavaly 31-en vesztették életüket olyan közúti balesetben Szlovéniában, amelyért alkohol vagy kábítószer hatása alatt álló sofőrök tehetők felelőssé. Ez az összes halálos áldozat mintegy harmadát jelenti az ország közútjain.

2026 januárja és májusa között 493 balesetet okoztak ittas vezetők, 12 százalékkal kevesebbet, mint egy évvel korábban. A halálos áldozatok száma ugyanakkor nőtt: május végéig 11-en vesztették életüket ilyen balesetekben, míg tavaly ugyanebben az időszakban öten.

Az ittasan balesetet okozó sofőröknél mért átlagos véralkoholszint az idén 1,41 ezrelék volt, szemben a tavalyi 1,37 ezrelékkel. A rendőrök május végéig csaknem 165 ezer alkoholszondás ellenőrzést végeztek. 3479-szer pozitív lett az eredmény, 116 sofőr pedig megtagadta a vizsgálatot. (Szlovéniában az általános megengedett véralkoholszint 0,5 ezrelék, a kezdő és hivatásos vezetőkre ugyanakkor zéró tolerancia vonatkozik.)

A kábítószer hatása alatt álló vezetők tavaly 84 balesetet idéztek elő, ami az összes közúti baleset 0,8 százaléka volt, ugyanakkor a tragikus kimenetelű balesetek hét százalékáért voltak felelősek. Az idén május végéig 29 baleset okozójánál mutattak ki kábítószer-használatot. Ezekben a balesetekben egy ember halt meg.

A szlovén közegészségügyi intézet adatai szerint 2024-ben a regisztrált alkoholfogyasztás 10 liter tiszta alkohol volt minden 15 évnél idősebb lakosra vetítve, ami meghaladja az európai átlagot.

Hétfőn országos közlekedésbiztonsági akció kezdődik Szlovéniában, amelynek keretében a rendőrség vasárnapig fokozottan ellenőrzi, fogyasztottak-e alkoholt vagy kábítószert a járművezetők.