Újabb komoly hőhullám érte el Magyarországot: az országos tisztifőorvos július 30-tól augusztus 4-én éjfélig harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország teljes területére. A HungaroMet előrejelzése szerint a hét második felében tovább erősödik a felmelegedés, vasárnap és hétfőn pedig helyenként már 40 Celsius-fok is lehet.

Ilyen időben különösen veszélyes egy autót hosszabb időre a napon hagyni. Az utastér hőmérséklete az első tíz percben körülbelül 11 Celsius-fokkal emelkedhet, a napon álló járműben pedig több mint 20 fokkal is melegebb lehet a kinti levegőnél. Vagyis 40 fokos külső hőmérséklet mellett az autóban gyorsan 50-60 fok feletti környezet alakulhat ki, miközben a műszerfal és más, közvetlen napsütésnek kitett felületek ennél is forróbbak lehetnek.

Szóval listába szedtük, hogy miket ne hagyj semmiképp az autóban ilyen időben.

Öngyújtó, spray és kézfertőtlenítő

A dezodorok, hajlakkok, rovarirtók, festékszórók és más aeroszolos termékek nyomás alatt lévő flakonban vannak. Melegítés hatására a belső nyomás emelkedik, a palack pedig szélsőséges esetben megrepedhet vagy felhasadhat.

Hasonlóan rossz ötlet az autóban hagyni az öngyújtót, a hígítót, a festéket, valamint a nagy alkoholtartalmú fertőtlenítőszereket. Ha valamelyik flakon szivárogni kezd, az utastérben gyúlékony gőzök jelenhetnek meg.

Telefon, laptop és powerbank

A mobiltelefonokban, laptopokban, táblagépekben, vezeték nélküli fülhallgatókban és powerbankokban jellemzően lítiumion-akkumulátor dolgozik. Ezeket nem extrém hőmérsékletre tervezték.

Az Apple például 0 és 35 fok közötti környezeti hőmérsékletet ad meg az iPhone-ok és iPadek normál használatához, tárolásuk felső határaként pedig 45 Celsius-fokot jelöl meg. Egy napon parkoló autóban ezt az értéket nagyon könnyű túllépni. A tartós hőterhelés csökkentheti az akkumulátor élettartamát, károsíthatja a kijelzőt és más alkatrészeket, valamint az eszköz leállását is okozhatja.

A szélsőséges hőmérséklet a lítiumion-akkumulátor meghibásodásának és kigyulladásának kockázatát is növeli. Különösen veszélyes lehet egy korábban leejtett, megsérült, felpúposodott vagy ismeretlen eredetű akkumulátor. A katasztrófavédelem szerint a túlmelegedés hőmegfutást idézhet elő, amely heves égéssel, mérgező gázokkal és akár szúrólánggal járhat.

Ha egy készülék már felforrósodott, nem érdemes azonnal tölteni vagy használni. Kapcsoljuk ki, tegyük árnyékos, jól szellőző helyre, és várjuk meg, amíg fokozatosan lehűl.

A LEGFONTOSABB! Gyermeket, nagymamát, nagypapát vagy állatot egyetlen percre sem szabad bezárt autóban hagyni, akkor sem, ha a jármű árnyékban áll, vagy résnyire lehúzták az ablakát. Az árnyék idővel elmozdulhat, a nyitott ablak pedig nem biztosít elegendő légcserét ahhoz, hogy megakadályozza az utastér veszélyes felmelegedését. A gyermekek testhőmérséklete ráadásul az átlagos felnőttekénél háromszor-ötször gyorsabban emelkedhet. A katasztrófavédelem arra figyelmeztet, hogy aki bezárt autóban hagyott gyermeket vagy háziállatot lát, azonnal hívja a 112-es segélyhívót.

Gyógyszerek és orvosi eszközök

A kesztyűtartó nem gyógyszeres szekrény. Sok gyógyszert legfeljebb szobahőmérsékleten lehet tárolni, egyes készítmények pedig hűtést igényelnek. A magas hőmérséklet befolyásolhatja a hatóanyag stabilitását és a gyógyszer hatásosságát akkor is, ha a tabletta vagy az ampulla kívülről változatlannak látszik.

Különösen érzékenyek lehetnek például az inzulinkészítmények, egyes injekciók, szemcseppek, kúpok és folyékony gyógyszerek. Az aeroszolos inhalátoroknál a hatóanyag mellett a nyomás alatt lévő tartály is kockázatot jelenthet.

Hús, tejtermék, készétel és bébiétel

A bevásárlás után sem tanácsos még órákon át ügyeket intézni úgy, hogy a hús, a tejtermék vagy a mirelit áru a csomagtartóban marad. A csomagtér ugyan nincs közvetlenül napsütésnek kitéve, de ott is gyorsan veszélyesen magasra emelkedhet a hőmérséklet.

A húsok, halak, tojásos ételek, tejtermékek, készételek és bébiételek akkor is kockázatosak lehetnek, ha nincs feltűnő szaguk vagy elszíneződésük. Nagybevásárláshoz érdemes hűtőtáskát vinni, a hűtött árut pedig utolsóként a kosárba tenni és elsőként hazavinni.

Naptej és más kozmetikumok

Furcsán hangzik, de éppen azt a naptejet nem érdemes a tűző napon álló autóban tartani, amelyet a forróság miatt viszünk magunkkal. Az extrém hőmérséklet megváltoztathatja a termék állagát, szétválaszthatja az összetevőket, és ronthatja a fényvédő megbízhatóságát.

A rúzsok, krémek és más kozmetikumok szintén megolvadhatnak vagy tönkremehetnek. Ezek általában nem jelentenek akkora tűzveszélyt, mint egy spray vagy akkumulátor, de az ülésbe folyt rúzs vagy naptej eltávolítása így is kellemetlen és költséges lehet.

Az árnyék, a napellenző és a résnyire lehúzott ablak csökkentheti valamennyire a felmelegedést, de egyik sem teszi biztonságos tárolóhellyé az autót. A legegyszerűbb szabály, hogy amit otthon sem tennénk 50-60 fokos sütőbe, azt kánikulában a parkoló autóban se hagyjuk.