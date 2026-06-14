Késő délután érkezett a bejelentés, hogy elszökött egy szarvasmarha Rákóczifalva térségében. Az állat egészen a Tiszáig jutott, feltehetően azért, hogy igyon a folyóból, ám a több mint 500 kilós jószág a part menti iszapban elakadt, és nem tudott kiszabadulni.

A rendőrök ezért kisgéphajóval közelítették meg a bajba jutott állatot. A tulajdonossal együtt óvatosan kötelet rögzítettek a szarvához, majd a hajó segítségével sikerült kihúzniuk az iszap fogságából. A szarvasmarha ezután már tudott úszni, így a Tisza bal partjára vontatták, ahol a gazdája kivezette a vízből.

A mentés nem volt egyszerű: a legalább féltonnás állat mozgatása komoly erőt és pontos összehangolást igényelt, de a vízirendőrök rutinosan oldották meg a helyzetet. A jószág végül sérülés nélkül megúszta a kalandot, a gazdája pedig visszavezette a birtokra.

Az állat vélhetően hosszú időre megtanulta, hogy a folyó veszélyeket tarthat magában. A Tisza iszapja helyenként azért is lehet süllyedős, vagy süppedős, mert a folyó lassú, kanyargós, üledékben gazdag vízfolyás, amely rengeteg finom szemcséjű anyagot hord magával. Ezek a tulajdonságok együtt adják azt a jellegzetes, mélyre húzó, ingoványos állagot, amibe egy féltonnás állat könnyen beleragadhat.

Néhány évvel ezelőtt Tiszajenőnél is történt egy hasonló eset, akkor a polgárőrök húzták a partra a bajba jutott, kimerült állatot.