Ha valaki beleugrik, vagy beleesik a Dunába akkor az komoly életveszélybe kerülhet. A folyó erős sodrása, mélysége, örvényei és időszakos szennyezettsége még jó úszók számára is kiszámíthatatlan helyzeteket teremthet. Amennyiben valaki elmerül a vízben, akkor a segítségnek nagyjából pár perce van cselekedni. A Dunai Vízirendészet kedden olyan eszközzel gazdagodott, amellyel gyorsan oda lehet érni egy vízibaleset helyszínéhez.

Az újdonságot Budapesten, a Kopaszi-gátnál, azaz a fővárosi hidaktól délre található Vízirendészeti Rendőrőrs mólójánál mutatták be kedden. Egyik legfeltűnőbb tulajdonsága, hogy nem fehér, hanem sötétszürke, illetve, hogy két nyelven is szerepel rajta a Rendőrség szó.

Midibusz a vízen?

A MS BOAT C10 típusú motorcsónakot Lengyelországban, egy Krakkó közeli üzemben gyártották. Az újdonság 10,5 méter hosszú és 2,6 méter széles. Közel azonos méretekkel rendelkezik, mint egy midi busz.

Ez a hajó kiválóan alkalmas mélységi ellenőrzésekre és különféle műveleti feladatok támogatására, emellett több személy és nagyobb terhek egyidejű szállítására is megfelel. Bevethető akár a búvártevékenység támogatására is, mivel ebből a célból egy olyan létra is van benne, amit bármikor el lehet helyezni a hajtótest oldalán, így a vízbe merülő búvár könnyen el tudja hagyni a hajót. Nem utolsósorban pedig arra is alkalmas, hogy a Dunán hajózó személyzetet képezzük vele” – hívta fel a figyelmet a bemutatón Prohászka Richárd r. alezredes, a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság (DVRK) vezetője.

Precíz manőverezés

A motorcsónakot két darab, egyenként 300 lóerős Suzuki DF300AP külmotor hajtja. A precíz manőverezést modern orrsugár kormány segíti, amely a hajó orrába épített oldalirányú propellerrel balra vagy jobbra tolja a hajó elejét. Ez a rendszer különösen alacsony sebességnél hatékony, így kikötéskor, forduláskor és szűk helyeken jelent óriási segítséget. Ennek azért is van jelentősége, mert a Duna főleg a fővárosi szakaszon kifejezetten forgalmas. A városnéző hajók mellett szállodahajók, uszályok is részt vesznek nap közben a közlekedésben. Emellett számos móló is megtalálható és ha valaki például vízbe esik, elviszi a sodrás, akkor könnyen lehet, hogy vagy egy álló hajóban, vagy kikötőben fog elakadni szerencsés esetben.

Kétség nem fér hozzá, hogy az 1897-ben alapított Dunai Vízirendészet igencsak gyors eszközre tett szert. Ezt a bemutató úton is demonstrálták. Közepes tempóval például mindössze egy percre volt szüksége a motorcsónaknak ahhoz, hogy megtegye a Lánchíd és az Erzsébet-híd közötti távot. Ugyanez a táv, gyors futással is legalább 4-5 perc lenne. A motorcsónak 55-75 km/órával tud repeszteni a vízen és kifejezetten stabil érzetet kelt menet közben. Nem tapasztalható az ekkora motorcsónakoknál megszokott “pattogás”. A két motor óriási tolóerőt ad, de cserébe az étvágyuk sem kicsi (kb. 60–100 liter/óra/motor).

Ezzel foglalkozik a vízirendészet A vízirendőrök munkája a Dunán azért kiemelten fontos, mert ők garantálják a folyó biztonságos használatát: ellenőrzik a hajózási szabályok betartását, segítenek a bajbajutottakon, felügyelik a vízi közlekedést, a horgászati és szabadidős tevékenységeket, valamint szükség esetén mentést, biztosítást és baleset-megelőzést végeznek. A Duna rendkívül forgalmas és veszélyes vízi útvonal, ahol a sodrás, a hajóforgalom, a mélyedések és a szabálytalan fürdőzés komoly kockázatot jelent, ezért a vízirendőrök jelenléte nélkülözhetetlen a balesetek megelőzéséhez, a szabályok betartatásához és a gyors, szakszerű beavatkozáshoz.

Sokáig bírja

Hatalmas, 540 literes üzemanyag-tartállyal szerelték, ami azért is előnyös egy ilyen nagy teljesítményű motorcsónakon, mert jelentősen megnöveli a hatótávolságot, így hosszabb túrák és nagyobb sebességű szakaszok is biztonságosan teljesíthetők tankolás nélkül; emellett komoly biztonsági tartalékot ad, hiszen a vízen nincs lehetőség félreállni, ezért vészhelyzetben vagy kerülőút esetén is marad elegendő üzemanyag.

A két motor fogyasztása miatt ekkora tank gyakorlatilag szükséglet, nem luxus, és a hajó stabilitását is javítja, mivel a nagy tartályt a súlypont közelében építik be, ami kiegyensúlyozza a hajótestet és a motorok tömegét. Egy ekkora tartály viszont lehetővé teszi, hogy a rendőrség legalább 3-5 órát tudjon haladni a folyón nagyobb sebességgel, de utazótempó esetén ez akár 8-12 órára is nőhet. Joggal adódik persze a kérdés, mikor van olyan, hogy nem kell sietniük?

A motorcsónakot nagy teljesítményű radarral és szonárral is ellátták. Ennek kiemelt jelentősége van, hiszen utóbbi nagy segítséget jelent a különféle vízbe merült személyek kutatásánál.

Beszállni elől, vagy hátul lehet a hajtótestből kinyíló, a vízvonal szintjén lévő ajtón keresztül. Alapvetően 10 főre tervezték, de elvileg ennél több személyt is tudna szállítani. A bemutató alkalmával tett próbakörök során azonban úgy tűnt, ennyi fő fér el rajta kényelmesen. Az újdonság teljesen feltöltött készletekkel 6,5 tonnát nyom mindenestül.

Mivel az egész hajót csúszásmentesített alumínium lemezekkel borították, ezért biztonságosan lehet rajta közlekedni. Menet közben természetesen inkább az ülő pozíció a legbiztonságosabb, de annyi kapaszkodót helyeztek el az elől és hátul is nyitható fülkében, hogy a helyváltoztatás menet közben is biztonságosan megoldható. A fülkéjét úgy alakították ki, hogy elől, a kormányos mellett egy plusz ülést helyeztek el, mögöttük pedig egy-egy hosszabb ülőpadot építettek be. Középen egy keskenyebb folyósó található, ami lehetővé teszi az egész motorcsónak átjárhatóságát az elejétől-végéig.