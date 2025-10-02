Ugyan a McLaren a negyedszázados szünet után tavaly újból megszerzett konstruktőri bajnoki címnek köszönhetően a frissen kiadott pénzügyi beszámoló szerint a 2023-ast több mint megduplázó, 37,5 millió fontos (16,7 milliárd Ft) profitot zsebelhetett be, de azért nem fenékig tejfel a wokingiak helyzete.

Bár valószínű, hogy vasárnap, a Szingapúri Nagydíjon kipipálják a konstruktőri címvédést, két versenyzőjük, Oscar Piastri és Lando Norris még öldöklően szoros küzdelemben van az egyéni világbajnoki sikerért, a további pilótáikkal pedig még nagyobb gondok akadtak. Az Alexekkel van gond.

A McLaren ma jelentette be, hogy az Osztrák Nagydíj első szabadedzésén remek, az bajnoki éllovas Piastriét közelítő időt futó ifjoncukat, az ír Alex Dunne-t azonnali hatállyal, azaz az eredeti szerződése lejárta előtt elengedték.

McLaren Racing has ended its contract with McLaren Driver Development Programme member Alex Dunne. It has been a pleasure to work with Alex over the last year and to contribute to his growth as a driver. We wish Alex all the best for his career going forward.#McLaren pic.twitter.com/Ll46rVgF8l — McLaren (@McLarenF1) October 2, 2025

Dunne-nak megköszönték a munkát, de sejthető, hogy nem jókedvükből engedték el a 19 éves pilótát, az idén a Forma-2-ben versenyző ifjoncot a Red Bull csábíthatta el. Az utóbbiról nincs hivatalos közlés, ám az energiaital-gyártó motorsportfőnöke, Helmut Marko a közelmúltban nem titkolta, hogy kinézték a tehetséget. „Gyors versenyzőkkel tárgyalunk, ő pedig gyors” – említette Dunne-t egy korábbi megszólalásában. A BBC értesülése szerint Dunne valóban a Red Bull utánpótlásprogramjához tart, 2027-es Racing Bulls-ülés ígéretével, miután az Alpine-nal is tárgyalt, de eredménytelenül.

Egy dolog az ír tini minden bizonnyal papíron közös megegyezéses elengedése, az viszont egy másik, hogy korábbi neveltjükkel, Alex Palouval egyenesen már a bíróságon viaskodnak.

A korábban a McLaren F1-es tartalékosaként is nevezett, az amerikai IndyCarban 2021 óta zsinórban négy bajnoki címet behúzó 28 éves spanyol két éve váratlanul szakított a wokingiakkal, a szerződés egyoldalú felbontásának ügyét pedig bíróság elé vitte a csapat.

Az ügy hétfőn került a londoni legfelsőbb bíróság elé, ahol a McLaren jelezte, hogy az eredeti szerződés szerint a spanyol csak 2023 végén távozhatott volna tőlük, így a 400 ezer fontos aláírási bónusszal együtt összesen 15,5 millió fontot (6,9 milliárd Ft) szeretnének bevasalni rajta – a pilóta képviselői természetesen vitatják a követelést.