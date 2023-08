Jogi útra tereli az egy hete kipattant szerződésszegési botrányát a McLaren: ahogyan arról a Vezess is beszámolt, mégsem igazol 2024-re a wokingi alakulathoz az IndyCart jelenleg toronymagasan vezető Alex Palou. A történtek után igencsak csalódott McLaren tájékoztatása szerint a bajnokság 2021-es győztese „nem kívánja magát tartani” a 2024-re és azon túlra kötött, Forma-1-es együttműködést is tartalmazó megállapodáshoz.

Palou-val a menedzsmentje is szakított a történtek hatására, a 26 éves spanyollal pedig most perre megy a McLaren. Az IndyStar értesülései szerint a brit gárda szerdán nyújtotta be az eljáráshoz szükséges dokumentumokat a brit kereskedelmi bíróságon. Úgy tudni, a McLaren a folytatásban már nem tart igényt Palou szolgálataira, keresetében azt a pénzösszeget szeretné visszaszerezni, amit a versenyző programjára, illetve a 2024-es gázsiból kifizetett előlegre fordítottak.

Zak Brownék ugyan nem számszerűsítették, hogy eddig mennyit költöttek Palou-ra, illetve mennyit fizettek ki neki előre, csupán annyi derült ki, hogy „jelentős”, „dollármilliókban” mérhető összegről van szó.

Palou ráadásul egy éven belül másodjára kerül hasonló helyzetbe, tavaly ugyanis mostani csapatával, a Chip Ganassi Racinggel került összetűzésbe, miután kiderült, hogy megállapodott a McLarennel. Az amerikai csapat ugyanis annak tudatában volt, hogy opciós joggal rendelkezik Palou 2022 végén lejáró szerződésének meghosszabbítására, az igazát végül a bíróságon érvényesítette – így maradt a spanyol a helyén.

A sikertelen átigazolási kísérletet követően a Chip Ganassi Racing egészen az idei szezon végéig magához láncolta Palou-t, aki ezzel párhuzamosan folytatta a felkészülést a McLarennel, több teszten is részt vett a wokingi istálló kötelékében, miközben annak Forma-1-es tartalékpilótájává lépett elő. A történtek után az tűnik a legvalószínűbbnek, hogy Palou marad a mostani csapatánál, melynél 101 pontos előnnyel vág neki az IndyCar idei utolsó három fordulójának, azaz csak idő kérdése a második bajnoki cím.