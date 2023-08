A 2021-es bajnok Álex Palou a Chip Ganassi Racing (CGR) autójában ülve idén toronymagasan vezeti a 2023-as Indycar-bajnokságot, igen valószínű a duplázás. (Nyitóképünkön középen, a McLaren jelenlegi Indy-versenyzői között.)

A 26 éves versenyző korábban elkötelezte magát a McLaren mellett, egyrészt – papíron – ő a wokingi csapat F1-es tartalékosa, másrészt, és ez a fontosabb, 2024-ben elvileg már a britek Indy-csapatánál vezetett volna, erről egyeztek meg legalábbis tavaly ősszel.

Korábban is írtunk róla, hogy Palou a „menekülési utat” keresheti, nem szeretne a McLarennél vezetni, a múlt hét végén pedig láthatóan értesítette is a wokingiakat erről, Zak Brown McLaren-CEO ugyanis arról tájékoztatta az amerikai alakulat tagjait, hogy a pilóta „nem kívánja tartani magát az Arrow McLaren IndyCar-csapattal kötött, 2024-re és azon túlra szóló szerződéséhez”, írta az Associated Press.

A versenyző saját menedzsmentje sem értett egyet a húzással, olyannyira, hogy meg is szakították a kapcsolatukat.

„A Monaco Increase Management keserű csalódással vette tudomásul Álex Palou döntését, miszerint megszegi a McLarennel 2024-re megkötött megállapodást. Közösen a hagyományos szerződési kötelékeken túli viszonyt sikerült építenünk, mely a 2021-es IndyCar-bajnoki cím megszerzésében csúcsosodott ki, valamint az F1-be vezető utat is kínált. De az élet megy tovább, minden jót kívánunk Álexnek a jövőre!” – írták szombati közleményükben.

Palou, ha türelmes, talán a kapós Lando Norris utódja lehetett volna a McLarennél a Forma-1-ben – a fiatal angolt több F1-es rivális is szívesen igazolná 2025 után –, ám ő láthatóan nem bízott ebben – az IndyStar lap szerint egyébként idén július 31-éig kellett volna valamilyen F1-es ajánlatot kapnia, ami nem történt meg, ez adta az alapot a szakításra.

Érdekes, hogy jelenlegi munkaadója, Chip Ganassi mennyire keményen beleállt a szerződésszegésbe, a nem túl professzionálisan viselkedő pilótáját Zak Brown és a McLaren ledorongolásával „védte meg”.

„Aki csak ismer, tudja, hogy nem szokásom szerződési kérdésekről nyilatkozni. A sztori indulása óta csendben is voltam, de úgy érzem, most már meg kell szólalnom. Mindig is tiszteltem a McLarent, az általuk elért sikereket, de az új vezetésük nem érdemli a tiszteletemet. Álex Palou 2021 óta a csapatunk tagja, áll velünk szerződésben. A McLaren kavarása indította az egészet, most meg ők állítják be magukat áldozatként. Röviden: a McLaren IndyCar-csapat álláspontja pontatlan és hamis, a pilóta ezután is a CGR-rel áll szerződésben” – írta egy közleményben.