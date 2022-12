A korábbi IndyCar-bajnok Alex Palou lesz a McLaren tartalékversenyzője a 2023-as szezonban. A spanyol továbbra is az IndyCarban szerepel majd, de a szabad hétvégéin készenlétben lesz, hogy adott esetben beugorhasson Lando Norris vagy Oscar Piastri helyére.

Palou az austini első szabadedzésen már élesben is vezethette a McLarent, a barcelonai és spielbergi teszteken is gyűjtött némi tapasztalatot.

Introducing our 2023 Formula 1 reserve driver. Welcome to the team, @AlexPalou! 🙌🧡



