Adrian Portelli úgy döntött, hogy egy rendhagyó töltőállomás megnyitásával ad vissza valamit szülővárosának, Melbourne-nek. A 37 éves vállalkozó az évek során komoly vagyont halmozott fel, és most szeretné ezt meghálálni a közösségnek.

Az LMCT+ Fuel névre keresztelt benzinkútja bizonyos ausztrál autósok számára lehetőséget kínál arra, hogy nagyjából 230 forintos (1 AUD) literenkénti áron tankoljanak – ennél kedvezőbb ajánlatot ma nagyítóval sem találni.

Adrian Portelli, akit az autós körökben sokan csak a „Lambós Srácként” (Lambo Guy) ismernek, Ausztrália egyik legfiatalabb és leginkább reflektorfényben élő milliárdosává vált. Kiterjedt ingatlanportfóliójáról és világszínvonalú szupersportautó-gyűjteményéről híres, melyekkel elképesztő vagyont épített fel.

Több százmilliárd forintos birodalmának szíve az LMCT+ nevű online jutalomklub. Ennek keretében a tagok előfizetési díjat fizetnek, cserébe pedig komoly kiskereskedelmi kedvezményekhez jutnak, és masszív nyereményjátékokban vehetnek részt. Csak ez az egyetlen vállalkozás becslések szerint 12 és 24 milliárd forint (50-100 millió AUD) közötti éves bevételt generál.

Így nem vágja földhöz ha egyetlen benzinkúton bukóval árulja a naftát, mert neki ez így is hasznot hajt. Mi ebben az üzleti ráció?

Mivel az országban a benzin átlagára jelenleg 414 forint/liter (1,86 AUD), a gázolajé pedig nagyjából 590 forint/liter (2,65 AUD) körül mozog, ez a kút óriási hírverést keltett.

Az olcsó benzinért pedig mindenkinek regisztrálnia kell Portelli kedvezménygyűjtő klubjába, csak így lehet tankolni. Innen nézve már érthető a nép közé szórt apró: rengeteg új tag kerül a rendszerébe, akik feltehetően sokkal többet költenek majd nála, mint amennyit spóroltak a benzinen.