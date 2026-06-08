Évekig tartó csúszás után lassan, elvileg gyártásba kerül az orosz autóipar büszkesége, az elnöki limuzinok szintjét adó Senat 900. Az orosz-ukrán háború gazdasági hatásait most sikerült nagyjából orvosolni hathatós kínai segítséggel. Ez látszik ezen a csúcsmodellen is: a most leleplezett Senat 900 ugyanis korántsem annyira orosz, mint ahogy azt a közlemények állítják.

Az autó a lemezek alatt egy kínai Hongqi H9, amely a helyi ízlésre szabott, egyedi orr-részt kapott. A dizájn legfeltűnőbb eleme a függőleges lamellákkal ellátott, masszív hűtőmaszk, amely vizuálisan az Aurus márka (Vlagyimir Putyin elnöki limuzinját is gyártó cég) meglévő modelljeihez köti az újdonságot.

A trükk az, hogy az 5137 milliméter hosszú luxusbálnát nem Aurus, hanem egy teljesen új márka, a Senat égisze alatt dobják piacra. Az új maszkon, az átszabott fényszórókon és a módosított lökhárítón kívül azonban nem nyúltak az eredeti kínai konstrukcióhoz.

Ez a „költséghatékony” termékfejlesztés leginkább az utastérben érhető tetten. Az egyetlen észrevehető különbség a bázismodellhez képest a kormánykerék közepén díszelgő embléma. Ezt leszámítva ugyanazt a kabint kapják a vevők, mintha közvetlenül a kínai gépet vennék meg.

Nézd meg a galériát az Senatról:

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A luxusérzetet mindkét esetben valódi fabetétek és minőségi bőrkárpitozás hivatott megteremteni, az ülések pedig a kötelező hűtés és fűtés mellett masszázsfunkciót is kínálnak. A motorháztető alatt sem számíthatunk forradalmi újdonságokra: az autót 3,0 literes, turbófeltöltős V6-os benzinmotor mozgatja. Az orosz mérnökök ugyanakkor tisztában vannak azzal, hogy a helyi üzemanyag minősége sok helyen elmarad a kívánttól, így kénytelenek voltak ehhez igazítani az erőforrást.

A rosszabb minőségű benzin miatti szoftveres módosítás a gyakorlatban a gyújtástérkép átírását és az előgyújtás visszavételét jelenti az ECU-ban (motorvezérlő egységben), hogy elkerüljék a motorblokkot károsító kopogásos égést.

Ezeknek a biztonsági módosításoknak az eredményeként a V6-os 326 lóerőt ad le, ami 11 lóerővel szerényebb a kínai piacon elérhető specifikációnál. Az erőt egy nyolcfokozatú automata sebességváltó és a szériafelszereltségként kínált összkerékhajtás viszi az aszfaltra. Ezzel a hajtáslánccal a testes Senat 900 tisztes, 6,5 másodperces 0-100 km/h-s sprintet tud felmutatni, bár a végsebesség pontos értékéről egyelőre hallgatnak.

Ugyanezzel a hajtáslánccal érkezik a Szentpéterváron szintén kiállított, nyújtott tengelytávú Senat 1000 is, ám 5,33 méter teljes hosszúsággal.

Az orosz piacvezetés mindenesetre stabil kereslettel számol. Ennek egyik fő oka, hogy a helyi cégeknél, flottákban szolgáló Mercedes-Benz S-osztályok jelentős részében már a 400 ezer kilométert karcolja a számláló. A tulajdonosok hiába szeretnének új, stuttgarti limuzinba ülni, az embargók miatt ehhez szinte lehetetlen hozzájutni. Ha a szürkeimport révén mégis felbukkan egy-egy példány, annak ára döbbenetes: 25 és 28 millió rubel közötti összeget kérnek értük, ami mai árfolyamon számolva nagyságrendileg 112,5 – 126 millió forintos vételárat jelent.

Ezzel a csillagászati összeggel szemben a Senat 900 egy kifejezetten vonzó diszkont ajánlatnak tűnhet az orosz elit számára, hiszen az indulóára 12 millió rubel, ami átszámítva körülbelül 54 millió forintnak felel meg.

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