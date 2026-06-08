Az Európában már most több kutatási-fejlesztési központtal, dizájnközponttal és gyártóegységgel rendelkező Geely Csoport a jövőben több modell gyártását is tervezi a kontinensen. A vállalat ezzel párhuzamosan jelenleg két saját, modern, egyenként 7000 autó befogadására képes Ro-Ro hajóval szolgálja ki az európai igényeket.

A Geely Jisu Fortune tavaly májusban állt szolgálatba, míg a Geely Jisu Glory novemberben került vízre. Mindkét hajót a Geely Holdinghoz tartozó JISU Logistics üzemelteti. A ro-ro elnevezés (roll on és roll off) arra utal, hogy az autók önerőből gurulnak fel a hajóra, és úgy is hagyják el azt.

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A hajók hossza egyenkét 199,9 méter, szélességük 38 méter, merülésük 8,6 méter, sebességük pedig 19 csomó (kb. 35 km/óra) és 12 szintes járműfedélzettel rendelkeznek. Ezek közül 8 szint fix járműfedélzet, 4 szint pedig emelhető.

A 12 járműfedélzeten hagyományos benzines járművek és lítiumakkumulátorral felszerelt autók egyaránt szállíthatók. A 11. és 12. fedélzetet kifejezetten hidrogén- és földgázüzemű járművek szállítására alakították ki.

A Geely Jisu Fortune és a Geely Jisu Glory egyaránt két darab, egyenként 2000 köbméteres C-típusú LNG-tárolótartállyal van felszerelve. Mindkét hajót környezetbarát LNG-üzemanyag hajtja, amely jelentősen csökkenti az energiafelhasználást, valamint a nitrogén-oxidok és kén-oxidok kibocsátását. Ez összhangban van a nemzetközi tengeri környezetvédelmi előírásokkal és a Geely fenntarthatósági vállalásaival.

A hajók elsősorban a Geely Csoporthoz tartozó márkák exportszállítását szolgálják. Lefedik Európa, Ázsia és Amerika alapvető piacait, biztosítva, hogy a vállalat termékei hatékonyabb és fenntarthatóbb módon jussanak el a világ fogyasztóihoz.

A Geely a jövőben tovább bővíti tengeri logisztikai beruházásait a globális ellátási lánc infrastruktúrájának megerősítése érdekében. A vállalat tervei szerint elmélyíti együttműködését a nemzetközi logisztikai szolgáltatókkal, és nagyobb önállóságot alakít ki a hajózási műveletek terén. Ez hozzájárulhat ahhoz, hogy a Geely világszerte magas minőségű termékeket és szolgáltatásokat nyújtson ügyfeleinek.