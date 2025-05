Kész a BYD új óriáshajója, amit több hasonló követ

Szeged mellett építi a kínai BYD első európai üzemét. A méretei hatalmasak: ha az összes tervezett ütemet felhúzzák, akkor a BYD-üzem lesz a valaha létezett legnagyobb alapterületű szegedi épület. De addig sem áll a szállítás a kínai gyártónál, hatalmas hajók segítségével juttatja el autóit a világ számos pontjára.

Április 27-én a BYD negyedik RoRo (roll-on/roll-off) hajója, a Shenzhen hivatalosan is megkezdte első óceáni útját Brazíliába, több mint 7000 elektromos járművel a fedélzetén, Kínából indulva.

A ro-ro típusú (roll on és roll off), amely arra utal, hogy az autók önerőből gurulnak fel a hajóra, és úgy is gurulnak le róla.

Teljes gőzzel előre

A BYD brutális tempót diktál, az óriási szállítóhajókat is egymás után teszik vízre. Legújabb hajójuknak csupán pár napja, április 22-én volt az átadóceremóniája. A Shenzen 219,9 méter hosszú, 37,7 méter széles, és 12 fedélzetszinttel rendelkezik.

A hajó akár 18,5 csomós (34,3 km/h) sebességgel is képes haladni, és egyszerre 9200 jármű szállítására alkalmas – ez egyenértékű 20 futballpályányi területtel –, ezzel hivatalosan is a világ legnagyobb autószállító hajója. A hajó kettős üzemanyagrendszert alkalmaz, amely cseppfolyósított földgázt (LNG) és hagyományos üzemanyagot is használ.

2024 óta a BYD már négy RoRo hajót üzemeltet: az Explorer No.1-t, a Changzhou-t, a Hefeit és a Shenzhent.

Ezzel pedig nincs vége a sornak, készül a BYD ötödik RoRo hajója, a Changsha, ami márciusban került ki a dokkból, és várhatóan májusban szállítják le. Ezzel egy időben a Xi’an nevű hajót áprilisban bocsátották vízre, de annak hivatalos átadási dátumát még nem jelentették be.