A svájci Neuchâtelben a múlt pénteken robbanásszerűen megszaporodtak a gyorshajtások, a város egyik bevezető útján, a Gouttes-d’Or összesen közel 35000 „szabálytalanul” hajtó autót kapott le a traffipax.

Ahogy sejteni lehet, nem a svájci autósok bolondultak meg egyszerre, a probléma oka máshol keresendő.

Az útszakaszon korábban felújítások zajlottak, az útépítés alatt pedig 30 km/órára csökkentették a megengedett legnagyobb sebességet, majd a munkálatok befejeződése után visszaállították az 50-es limitet.

„A radar tévedésből 3468 autót jelzett gyorshajtóként. Műszaki hiba miatt a sebességmérő a 30 km/órás limiten maradt” – magyarázta a neuchâteli rendőrség szóvivője, Elsa Girardin, hozzátéve, hogy miután egy technikai probléma miatt távolról nem lehetett átállítani a berendezést, másnap, szombaton egy szerelő a helyszínen orvosolta a hibát

Gyorsan kiderült egyébként, hogy valami nincs rendben, a rendőrséget ugyanis rövid időn belül elárasztották a méltatlankodó, panaszkodó hívások és üzenetek – a műszaki hiba fényében természetesen egyetlen 30 km/óra felett, de 50 alatt hajtó autós sem kapott bírságot.