Tudjuk jól: odaát, az óceán túlpartján mindenből az egy számmal nagyobbat szeretik. Ez a guruló hegyomlás azonban még a legedzettebb amerikaiak ingerküszöbét is átszakítja. Egy eleve gigantikus, 2020-as évjáratú Ford F-450 Platinum alapjaira épült fel ez a hat ajtóval és tizenegy üléssel büszkélkedő XXXXXXL-es pick-up.

A gépszörnyet az amerikai eBay-en dobták piacra, és a jelek szerint időközben már le is csapott rá egy elszánt vevő.

Több mint 145 milliós átépítés

Az NJ Truck King kereskedés leírása szerint a Stretch My Truck nevű cég vette kezelésbe az eredetileg vadonatúj F-450-est, és egyáltalán nem fukarkodtak. Csak maga az átépítés durván 145 millió forintnyi dollárt emésztett fel. A létraalvázat megnyújtották (pontos méretet nem közöltek a hirdetésben), hogy egy extra ajtópár is beférjen a képbe. Így a Ford összesen hat normál ajtóval, plusz a Crew Cab-alapokból származó két kisebb, egymással szemben nyíló ajtóval rendelkezik. A gigantikus plató érintetlen maradt.

XXL-es hasmagasság és 46 colos abroncsok

A teherautó kapott egy masszív emelőszettet is, hogy kényelmesen elférjenek alatta a 46 colos off-road abroncsok. Különlegesség: a tengelyek magassága egyedileg állítható.

A hajtáslánc sem maradt érintetlen. A 6,7 literes Powerstroke dízel V8-as kapott egy ikerturbós (twin-turbo) rendszert, egy új töltőlevegő-hűtőt és egy alaposan átírt motorvezérlő szoftvert. A kereskedő pontos teljesítményadatokat nem árult el, de az biztos, hogy jócskán túlszárnyalja a gyári 481 lóerőt és a hegyeket mozgató 1424 Nm-es csúcsnyomatékot. És szükség is van a kakaóra: már a széria F-450 is közel négy tonnát nyom a mérlegen, ez a monstrum pedig garantáltan egy másik súlycsoport.

Ezt felismerve a gyári 189 literes üzemanyagtartályt rögtön két másikkal toldották meg: egy 227 literes tank került az utaskabin alá, és egy 284 literes a platóra. Ez összesen egy egészen abszurd, 700 literes gázolaj-kapacitást jelent.

Egyetlen teletankolás: 430 ezer forint

A kútra gurulva valószínűleg sokaknak torkán akad a levegő. Még a hazai, mesterségesen alacsonyan tartott gázolajárral számolva is egy teljes tankolás körülbelül 430 000 forintot tesz ki. Vigasz a bajban: a költségeket elméletileg tizenegy utas között is szét lehet dobni, hiszen ennyi férőhelyet kínál a Mega-Ford. Aki viszont most kapott kedvet a vásárláshoz, azt kétszeresen is el kell szomorítanunk: nem elég, hogy nálunk bármelyik vizsgabiztos azonnal kapitulálna a látványtól, az F-450-es ráadásul már bizonyítottan gazdára talált.

Az árcédulát nézve pedig a maga nemében olcsó ez az óriás, szinte csak az átalakítás költségeit, 123 millió forintot kértek érte. Ez egy olyan szám, amely mellett az a bizonyos 430 ezres tankolás már szinte csak aprópénznek tűnik.