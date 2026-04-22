A Magnum, P.I. nem csak egy bűnügyi sorozat volt, hanem életérzés: napsütés, lazaság, és az a bizonyos Ferrari 308 GTS, amit gyerekként a tévé előtt ülve szinte mindenki magának akart. De igazából még most is…

Ez az álom valakinek valósággá vált

A Barrett-Jackson 2026-os palm beach-i (USA) aukcióján kalapács alá került egy 1979-es Ferrari 308 GTS, amelyet ténylegesen használtak a sorozat forgatásán – többek között a pilot epizódban és az első évadban is. A végső ár 379 500 dollár lett, ami mai árfolyamon bőven 130 millió forint fölötti összeg. Az olasz sportautó kilométer-számláló jelenleg valamivel több mint 150 000 km-t mutat – ami egy filmes múlttal rendelkező, lassan fél évszázados olasz sportkocsitól kifejezetten tisztességes futásteljesítmény.

8 fotó

A 308 GTS ikonikus típus: középmotoros, 237 lóerős V8, négy darab dupla torkú Weber 40DCNF karburátor, levehető tetővel, hamisítatlan 70-es–80-as évekbeli olasz formával. De a sorozat tette igazán halhatatlanná. A Tom Selleck által vezetett autó konkrétan a karakter részévé vált, annyira, hogy ezen Ferrari neve máig összeforrt Magnum figurájával.

 

A most eladott példány ráadásul dokumentáltan a forgatáshoz használt autók egyike volt, ami brutálisan megdobja az értékét. Egy „civil” 308 GTS ehhez képest töredékáron cserél gazdát, 80 és 100 ezer euró között (33 millió forint) mozognak a Mobile.de-n – ezúttal a sztori, a múlt és a nosztalgia fizettette meg magát.

Ez az autó nem csak egy tárgy. Ez egy darab gyerekkor. Az a korszak, amikor még nem streamingen pörgettük a sorozatokat, hanem vártuk a következő részt, és közben arról álmodoztunk, hogy egyszer mi is beülünk egy ilyen Ferrariba. Aztán felnőttünk, valaki pedig most tényleg megvette, helyettünk…

Neked is álmaid egyik autója volt Magnum Ferrarija?
Igen
82% (36)
Nem
18% (8)