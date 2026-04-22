A Magnum, P.I. nem csak egy bűnügyi sorozat volt, hanem életérzés: napsütés, lazaság, és az a bizonyos Ferrari 308 GTS, amit gyerekként a tévé előtt ülve szinte mindenki magának akart. De igazából még most is…

Ez az álom valakinek valósággá vált

A Barrett-Jackson 2026-os palm beach-i (USA) aukcióján kalapács alá került egy 1979-es Ferrari 308 GTS, amelyet ténylegesen használtak a sorozat forgatásán – többek között a pilot epizódban és az első évadban is. A végső ár 379 500 dollár lett, ami mai árfolyamon bőven 130 millió forint fölötti összeg. Az olasz sportautó kilométer-számláló jelenleg valamivel több mint 150 000 km-t mutat – ami egy filmes múlttal rendelkező, lassan fél évszázados olasz sportkocsitól kifejezetten tisztességes futásteljesítmény.

A 308 GTS ikonikus típus: középmotoros, 237 lóerős V8, négy darab dupla torkú Weber 40DCNF karburátor, levehető tetővel, hamisítatlan 70-es–80-as évekbeli olasz formával. De a sorozat tette igazán halhatatlanná. A Tom Selleck által vezetett autó konkrétan a karakter részévé vált, annyira, hogy ezen Ferrari neve máig összeforrt Magnum figurájával.

A most eladott példány ráadásul dokumentáltan a forgatáshoz használt autók egyike volt, ami brutálisan megdobja az értékét. Egy „civil” 308 GTS ehhez képest töredékáron cserél gazdát, 80 és 100 ezer euró között (33 millió forint) mozognak a Mobile.de-n – ezúttal a sztori, a múlt és a nosztalgia fizettette meg magát.

Ez az autó nem csak egy tárgy. Ez egy darab gyerekkor. Az a korszak, amikor még nem streamingen pörgettük a sorozatokat, hanem vártuk a következő részt, és közben arról álmodoztunk, hogy egyszer mi is beülünk egy ilyen Ferrariba. Aztán felnőttünk, valaki pedig most tényleg megvette, helyettünk…