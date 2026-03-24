Sosem volt hiány tévésorozatokban felbukkanó Ferrarikból, de egyik sem mérhető ahhoz az ikonikus, targa-tetős 308 GTS-hez, amellyel Tom Selleck nyomta a gázt a napfényes Hawaiin a 80-as évek kultikus Magnum sorozatában. Most a sikeres széria legelső 308-asainak egyike – egyenesen 1979-ből – gurul fel az aukciós emelvényre a Barrett-Jackson április 16. és 18. között megrendezésre kerülő, floridai árverésén.

Bár a sorozat 1980 és 1988 között futó, 163 epizódja során becslések szerint mintegy tizenöt darab 308-as Ferrarit fogyasztottak el a forgatásokon, nyugodtan kijelenthetjük: ez a mostani példány a legértékesebb gyűjtői darab mind közül.

Ezt a konkrét autót vezette Selleck a Magnum eredeti pilot epizódjában, majd végig a teljes első évadban.

A technika és a hollywoodi pedigré

Az autó történetét a 28251-es alvázszám teszi kikezdhetetlenné. A Ferrari-szakértője, Mathias Urban kutatásai hivatalosan is igazolták: ez egyike annak a három 1979-es, még karburátoros példánynak, amelyet az első évadban nyúztak a stáb tagjai.

A sorozat előrehaladtával a Ferrari folyamatosan frissítette a flottát:

1. évad: Karburátoros 308 GTS

2–6. évad: Injektoros 308 GTSi

7–8. évad: Négyszelepes 308 GTSi Quattrovalvole

Ahogy az összes, a sorozatban akcióautóként használt 308 GTS-t, a forgatások befejeztével ezt is visszaszállították a Ferrari Észak-Amerika New Jersey-i központjába. A kasztnit helyrepofozták, újrafényezték, az autót nagyszervizelték, mielőtt használtként piacra dobták volna. A vezetőülést – amelyet korábban a 193 centis Selleck magasságához szabtak át – visszaállították a gyári specifikációkra, a belteret pedig a beszámolók szerint az eredeti krémszínűről (Crema) feketére (Nero) cserélték.

Őszinte, patinás gép

Bár a Ferrari ülései és ajtókárpitjai nemrég visszakapták eredeti Crema bőrhuzatukat, az autó maga jórészt restaurálatlan, csodásan patinás állapotban maradt fenn. Egyáltalán nem akar hibátlannak tűnni:

A műszerfal borításán már felütötte a fejét egy kis hólyagosodás.

Bekerült egy korhű, de utólagos Dual CD-s fejegység.

A váltógomb egy nem eredeti alumínium darabra lett cserélve.

Hátul a négyes kipufogóvég egy utólag felszerelt, perforált fekete hővédő lemez alól kandikál ki.

A kilométerszámláló jelenleg valamivel több mint kb. 150 000 km mutat – ami egy filmes múlttal rendelkező, lassan fél évszázados olasz sportkocsitól kifejezetten tisztességes futásteljesítmény.

V8 és dupla Weber

A géptető alatt az eredeti, 2,9 literes, négyvezérműtengelyes V8-as szívómotor dohog, amely gyárilag 237 lóerőt teljesít. Az üzemanyag-ellátásról négy darab duplatorkú Weber 40DCNF karburátor gondoskodik, a nyers erőt pedig egy ötfokozatú, transaxle elrendezésű kézi váltón keresztül kell beosztani. Az egész csomag klasszikus, 15 colos, ötküllős Cromodora könnyűfém felniken gurul

A Barrett-Jackson Palm Beach-i árverése amúgy nem az első alkalom, hogy ez a gép kalapács alá kerül a közelmúltban. Tavaly márciusban a Bring a Trailer online felületén 115 000 dollárért cserélt gazdát. Múlt hónapban pedig ismét felbukkant a GAA Classic Cars észak-karolinai aukcióján, ott azonban nem kelt el, miután a licit 120 000 dollárnál elakadt. Kíváncsian várjuk, a floridai napfény felnyomja-e az árát!