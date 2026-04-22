Néha tényleg csak egyetlen másodpercnyi kihagyás kell ahhoz, hogy katasztrófa alakuljon ki. Pontosan ezt rögzítette egy fedélzeti kamerás videó a New York állambeli Rochesterben, ahol két, már a leállósávban várakozó autós testközelből nézte végig a sokkoló roncsderbit.

Amikor a másodpercek döntenek

Miközben két autós a korábbi koccanásuk után a leállósávban egyeztet, a mellettük elhaladó többsávos gyorsforgalmi úton hirtelen feltorlódik a forgalom. Egy autó satuféket nyom, a mögötte érkező késve reagál – és a láncreakciót innentől fizikai képtelenség megállítani.

Egy jármű hatalmas csattanással zúz bele az előtte haladó hátuljába, a többiek pedig kétségbeesett kormánymozdulatokkal próbálnak menekülni, vagy teljes erőből a fékbe taposnak. Néhánynak sikerül a bravúr, de a többségnek esélye sincs: másodpercek leforgása alatt autók tucatja csúszik egymásba.

Nagyobb tempónál egyszerűen elfogy a játéktér a korrigálásra, különösen, ha az autósok messze nem tartják be a biztonságos követési távolságot.

Hirtelen történt

A rochesteri balesetben végül legalább tíz autó vált a tömegkarambol részesévé. A ráfutásos ütközések többsége – vizuálisan legalábbis – mérsékelt erejűnek tűnik a felvételen. Az igazi gyomrost azonban a legutolsó becsapódás viszi be: ez a Redditre kikerült videón már nem is látszik, csupán a hangja hallatszik, de a csattanás erejéből ítélve egyértelműen ez lehetett a leghevesebb mind közül ‒ írta a Carscoops.

A videó alatti kommentek alapján a szerencse a szerencsétlenségben az, hogy a hátborzongató képsorok ellenére senki sem szenvedett komoly, életveszélyes testi sérüléseket. A fém hajlott, a műanyag tört, de a biztonsági utascellák mindenhol tették a dolgukat.

A tanulság: a megfelelő követési távolság megtartása mindig, minden pillanatban fontos, mert az előttünk haladó bármikor vészfékezhet.