Több hazai benzinkút fenntartása is elviselhetetlenné vált a különadók és az ellátási nehézségek miatt, a családi tartalékok pedig elfogytak – figyelmeztetett a kisebb kutakat képviselő Független Benzinkutak Szövetsége (FBSZ).

Közleményükben azt írták, hogy “a kényszerített veszteségek miatt országszerte üzemszünetek várhatók”. Az FBSZ felidézte, hogy az április 12-i választás előtt megállapodtak az Energiaügyi és a Nemzetgazdasági Minisztériummal (NGM), hogy a benzinkutak legalább a választás napjáig fenntartják a veszteséges működésüket, az NGM pedig a 2022-es ársapka idején alkalmazott módszer és mérték szerint támogatást nyújt majd nekik a veszteségeik csökkentésére.

A közlemény szerint a benzinkutak tartották a vállalásaikat, a leköszönő kormányzat azonban nem. “Ennek következtében a benzinkutak működtetése súlyos, elviselhetetlen mértékű veszteséget okoz, amit még tetéz a továbbra is elvárt extrém magas különadó, amely az üzemanyagszektort sújtja – teljesen indokolatlanul” – áll a közleményben.

Az FBSZ arra figyelmezteti a jelenlegi kormányt, hogy nem tudják tovább vállalni a veszteséges működést a jelenlegi védett árakkal (benzin: 595, gázolaj: 615 forint), ezért addig kénytelenek lesznek beszüntetni működésüket, amíg a helyzet nem rendeződik. A szervezet arra kérte a leköszönő kormányt, hogy tartsa be az ígéreteit, és rendezze a kérdést, mert ez még “rá tartozik”. Az alakuló új kormányt pedig arra kérték, hogy hallgassa meg érveiket, javaslataikat, így alakítva ki egy fenntarthatóbb rendszert.

