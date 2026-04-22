Csütörtökön már csak a gázolaj nagykereskedelmi ára csökken négy forinttal, a benziné nem változik.

Az újabb árváltozás a piaci árakat befolyásolhatja, és természetesen azokat is csak abban az esetben, amennyiben a kutak érvényesítik. Szerdán a benzin nagykereskedelmi ára 5, a gázolajé 13 forinttal csökkent.

A Holtankoljak.hu adatai szerint a 95-ös aktuális piaci átlagára 662, a gázolajé 704 forint. Magyar rendszámos autók számára továbbra is a védett árak (benzin: 595, gázolaj: 615 forint) érvényesek.

A benzin piaci ára jelenleg 67, a gázolajé 89 forinttal magasabb a védett áraknál. A március végi csúcsnál (788 forint) a gázolaj piaci ára még 173 forinttal volt magasabb a védett árnál.

Recseg-ropog a védett árak rendszere: