Szénszállal átszőtt munkaruházatot vezet be angliai gyártóüzemében a Bentley. A karbonkosztümöket nem fogja mindenki viselni, csak azok, akik a cég első tisztán elektromos típusának a gyártósorán dolgoznak.

Az autóról egyelőre semmit nem árult el a Bentley, bár sejtjük, hogy az elektromos Porsche Cayenne platformjára épül majd. Ami viszont a ruhákat illeti, megnyugodhatunk, hogy a nagy feszültségű elektromos rendszert vezérlő elektronika biztonságban lesz az esetleges statikus kisülésektől: a gyártósoron olyan védőruházatban fognak dolgozni az emberek, amely megakadályozza, hogy egy óvatlan érintésnél szikra ugorjon át a nyomtatott áramkörökre.

Egy kicsit túllihegettnek érezzük az óvatoskodást, hiszen a modern autók már évek óta tele vannak kifinomult, érzékeny elektronikával – más kérdés, hogy azok rendszerint készre szerelve, az adott alrendszerbe (infotainment, vezetőtámogatás, szenzorok stb.) beépítve kerülnek kapcsolatba a szerelőkkel, így nem áll fenn a közvetlen érintkezés veszélye. Gyanús ezért, hogy a speciális munkaruhát az akkumulátorok összeszerelésénél fogják viselni – erről sajnos nem árul el részleteket a gyártó.

Arról viszont igen, hogy az öltözetet a dolgozókkal összhangban tervezték meg, és a személyes kényelmi és biztonsági követelményeket éppúgy figyelembe vették, mint azt, hogy hosszú távon kompatibilis legyen a ruházat a munkavégzés körülményeivel és feladataival.

Szintén nem titkolták, hogy a ruha alapanyaga felelős gazdálkodásból származik, a gyártás során minimális környezeti terhelést várnak el beszállítóiktól, az öltözet pedig hasznos élettartama végén újrahasznosítható, ami egyébként a hagyományos autóipari szénszálas alkatrészekről nehezen mondható el.

A szénszálak jó elektromos vezetők, de csak hosszában, keresztirányban kevésbé. A ruhába szőtt karbonszálakkal ezért pontosan irányítható a felépülő statikus elektromosság, eloszlatható a test egész felületén, ami megakadályozza a pontszerű kisülést.