Látványosan felpörgött az érdeklődés (=a hirdetésekhez tartozó telefonszám és e-mail cím megjelenítése) az elektromos autók iránt a hazai használtautó-piacon 2026 első hónapjaiban. Míg januárban 2600-an érdeklődtek a Tesla Model 3 iránt a Használtautó.hu oldalain, februárban már közel 2900, márciusban pedig több mint 4500 érdeklődés volt, ami rövid idő alatt közel kétszeres növekedést jelent.

A Model Y iránti érdeklődés szintén magas, stabilan a legkeresettebb modellek között szerepel, ami azt mutatja, hogy a vásárlók körében egyre népszerűbbek a nagyobb méretű, családi használatra is alkalmas elektromos autók.

A korábban kiemelkedően népszerű BMW i-sorozat továbbra is az élmezőnyben szerepel, de a felhasználók figyelme egyre inkább az olyan modellek felé fordul, mint a Hyundai Kona és a Kia Niro. A Hyundai Kona iránti érdeklődés januárról márciusra 1400-ról 3000-re nőtt, ami több mint 114 százalékos emelkedés, míg a Kia Niro esetében 1000-ről 2300-ra ugrott ez a szám, ami több mint kétszeres növekedést jelent.

A változás mögött fogyasztói szemléletváltás áll: a vásárlók egyre inkább azokat az elektromos modelleket keresik, amelyek nemcsak megfizethetőek, hanem nagyobb hatótávjuknak köszönhetően a mindennapi használat és a hétvégi kiruccanások során is jobban beválnak.

