A salgótarjáni rendőrök egy 20 éves fiatalt vettek őrizetbe, aki április folyamán az éjszakai órákban négy autót meglovasított, további kettőt pedig feltört – számol be róla a Police.hu.

A fiatal elkövető nappal látszólag átlagos életet élt, éjszakánként azonban a flakongyűjtést egy jóval kockázatosabb tevékenységgel kötötte össze, ugyanis őrizetlenül hagyott autókat kutatott fel, majd úgy döntött, hogy leteszteli őket. „Ebben az sem zavarta, hogy vezetői engedéllyel sosem rendelkezett” – áll a Police.hu írásában.

A nyomozás szerint főként régebbi típusú, egyszerűbb felépítésű gépkocsikat keresett – például Suzuki-, Opel- és Ford-modelleket. Ezeknél gyakori volt, hogy a tulajdonosok figyelmetlensége miatt nyitva maradt az ajtó, esetleg az indítókulcs is benne maradt. A gyanúsított ezt kihasználva több járművet is elvitt, vezetői engedély nélkül.

Fontos megérteni, hogy egy autó a közúti közlekedésben nem játék. Egy átlagos személygépkocsi 0-ról 50 km/h-ra néhány másodperc alatt gyorsul fel, ami a jogosítvánnyal rendelkezőknek mindennapos érzés, de a fiatal számára szokatlan lehetett. A képzetlen vezetőnél ez könnyen kontrollvesztéshez vezethet, még akkor is, ha „csak” egy kisebb teljesítményű autóról van szó. És akkor az eltulajdonítás tényét még nem is említettük.

A hatóság szerint a férfi több esetben csak autózott a járművekkel, máskor értékesítette is azokat. Négy Suzukit tört fel a belvárosban: kettőt elvitt kipróbálni, kettőből pedig elvett dolgokat. Egy alkalommal bankkártyát is megpróbált használni egy megfújt gépkocsiból, szerencsére sikertelenül.

A Salgótarjáni Rendőrkapitányság nyomozói azonosították az autótolvajt, ellene elfogatóparancsot adtak ki, majd április 15-én igazoltatták és elfogták. Azóta őrizetben van, a bíróság elrendelte letartóztatását.

Cikk szerzője: Szabó Máté