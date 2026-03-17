Látványos hullámzást mutat a körözött személyautók és gépjárművek számáról a Vezess kérésére kiadott rendőrségi statisztika. Összesen 836 darab gépjárművet loptak el Magyarországon 2025-ben, ebből 471 volt személyautó – válaszolta kérdésünkre az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK). Mindkét szám magasabb volt 2024-ben, ugyanakkor sokkal alacsonyabb két évvel korábban.
Az alábbi táblázatban megmutatjuk az elmúlt öt esztendő statisztikáit, a gépjárművek száma az ellopott, majd a rendőrség által körözött személyautók mellett a motorkerékpárokat és – jóval kisebb számban – a tehergépjárműveket is tartalmazza.
|Lopás miatt elrendelt körözések száma, gépjárművek, 2025
|Lopás miatt elrendelt körözések száma, személyautók, 2025
|2025
|836
|471
|2024
|918
|513
|2023
|587
|351
|2022
|776
|384
|2021
|743
|365
Modellekre vonatkozóan sajnos nincs nyilvános rendőrségi statisztika, márpedig nagyon fontos lenne tudni minden egyes márkánál, hogy konkrétan mit visznek a bűnözők, mit nem, milyen konkrét autók lehetnek az átlagnál nagyobb veszélyben mostanában.
A legnagyobb számban körözött személyautók friss márkalistáját az alábbi táblázatunk sorolja fel a 2025-ben indított körözésekkel együtt.
|Márka
|Lopás miatt elrendelt körözések száma, személyautók, 2025
|1.
|Suzuki
|63
|2.
|Ford
|55
|3.
|Opel
|51
|4.
|Volkswagen
|39
|5.
|BMW
|27
|6.
|Renault
|25
|7.
|Audi
|24
|8.
|Peugeot
|23
|9.
|Mercedes-Benz
|22
|10.
|Fiat
|19
Mivel ismerjük a tavalyi és a 2024-es teljes körözési listát is, ezért összevetettük őket és felsoroljuk, hogy melyik márkáknál növekedett a lopásszám 2025-ben:
- Suzuki
- Ford
- Volkswagen
- Audi
- Peugeot
- Hyundai
Jó hír is van a hazai tulajdonosoknak, ugyanis több márkánál százalékosan jelentős mértékben csökkent a lopásszám. A rendőrség kevesebb körözést adott ki Opelekre, Mercedes-Benzekre, Skodákra és Fiatokra is 2025-ben.
Jó pár ritkábban látható és kevesebbek által használt márka termékéből is loptak tavaly a bűnözők egy-két példányokat, ebbe a kategóriába azokat soroljuk, amelyek nincsenek benne a forgalomban lévő 50 legnépszerűbb márka között. Körözést indítottak a rendőrök többek között hat Ladára, négy Land Roverre, két Porschéra, három Wartburgra, valamint egy-egy Jaguarra, Plymouthra, Steyr-Puchra és Trabantra is.
A motorkerékpárok közül a legnagyobb számban ellopott, majd körözött öt márka a Simson (48 körözés), a Honda (42 eltűnt motor), a Yamaha (42), az Aprilia (23) és a Piaggo (19) volt tavaly.
A közel félszáz ellopott Simson statisztikája magas ugyan, de a korábbi évek adataihoz képest jelentősen visszaesett a korábbi esztendők az egykori NDK-s kismotorok lopása tavaly. 2024-ben még 78 példány tűnt el a manapság akár milliós áron gazdát cserélő Simsonokból.
A városok sorrendje lopások szerint
A hivatalos megfogalmazás szerint „a rendőri eljárásban regisztrált személygépkocsi lopás bűncselekmények száma” 121 volt Budapesten tavaly, ami az összes lopásnak a 31 százaléka volt tavaly. A közel 1,7 milliós főváros lakosságarányosan ezzel még felülreprezentált az országban úgy is, hogy évtizedekig ez az arány 90 százalék felett volt, és a 2010-es évek közepe után fordult át többségbe a vidéki bűncselekmények száma.
Budapest után nem a legnagyobb vidéki városok, nem a második-harmadik stb. lélekszámú települések következnek az ORFK listáján. Ráadásul nincs köztük Balaton-környéki és más turisztikailag sokak által látogatott város sem.
|Település
|Lopás miatt elrendelt körözések száma, gépjárművek, 2025
|1.
|Budapest
|121
|2.
|Kecskemét
|12
|3.
|Győr
|8
|4-6.
|Eger
|6
|4-6.
|Esztergom
|6
|4-6.
|Gödöllő
|6
|7.
|Tápiószecső
|5
Budapestet leszámítva alacsonyak a lopásszámok, ezért nem is az egyik évről másikra bekövetkezett egy-két darabos változás lehet a figyelemre méltó, hanem hogy a főváros mellett melyik vidéki települések szerepelnek a toplista élmezőnyében 2025-ben és 2024-ben egyaránt. Kettő ilyen település van: Kecskemét és Eger
A rendőség szerint továbbra is a tulajdonosok által az utastérben hagyott kulcsokkal együtt tűnik el a legtöbb személyautó Magyarországon, ennek ellenére lefüleltek jelentős mennyiségben kocsikat lopó bandát idehaza. Ők külföldön hazahordott személyautókat értékesítettek nálunk.