Látványos hullámzást mutat a körözött személyautók és gépjárművek számáról a Vezess kérésére kiadott rendőrségi statisztika. Összesen 836 darab gépjárművet loptak el Magyarországon 2025-ben, ebből 471 volt személyautó – válaszolta kérdésünkre az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK). Mindkét szám magasabb volt 2024-ben, ugyanakkor sokkal alacsonyabb két évvel korábban.

Az alábbi táblázatban megmutatjuk az elmúlt öt esztendő statisztikáit, a gépjárművek száma az ellopott, majd a rendőrség által körözött személyautók mellett a motorkerékpárokat és – jóval kisebb számban – a tehergépjárműveket is tartalmazza.

Lopás miatt elrendelt körözések száma, gépjárművek, 2025 Lopás miatt elrendelt körözések száma, személyautók, 2025 2025 836 471 2024 918 513 2023 587 351 2022 776 384 2021 743 365

Modellekre vonatkozóan sajnos nincs nyilvános rendőrségi statisztika, márpedig nagyon fontos lenne tudni minden egyes márkánál, hogy konkrétan mit visznek a bűnözők, mit nem, milyen konkrét autók lehetnek az átlagnál nagyobb veszélyben mostanában.

A legnagyobb számban körözött személyautók friss márkalistáját az alábbi táblázatunk sorolja fel a 2025-ben indított körözésekkel együtt.

Márka Lopás miatt elrendelt körözések száma, személyautók, 2025 1. Suzuki 63 2. Ford 55 3. Opel 51 4. Volkswagen 39 5. BMW 27 6. Renault 25 7. Audi 24 8. Peugeot 23 9. Mercedes-Benz 22 10. Fiat 19

Mivel ismerjük a tavalyi és a 2024-es teljes körözési listát is, ezért összevetettük őket és felsoroljuk, hogy melyik márkáknál növekedett a lopásszám 2025-ben:

Jó hír is van a hazai tulajdonosoknak, ugyanis több márkánál százalékosan jelentős mértékben csökkent a lopásszám. A rendőrség kevesebb körözést adott ki Opelekre, Mercedes-Benzekre, Skodákra és Fiatokra is 2025-ben.

Jó pár ritkábban látható és kevesebbek által használt márka termékéből is loptak tavaly a bűnözők egy-két példányokat, ebbe a kategóriába azokat soroljuk, amelyek nincsenek benne a forgalomban lévő 50 legnépszerűbb márka között. Körözést indítottak a rendőrök többek között hat Ladára, négy Land Roverre, két Porschéra, három Wartburgra, valamint egy-egy Jaguarra, Plymouthra, Steyr-Puchra és Trabantra is.

A motorkerékpárok közül a legnagyobb számban ellopott, majd körözött öt márka a Simson (48 körözés), a Honda (42 eltűnt motor), a Yamaha (42), az Aprilia (23) és a Piaggo (19) volt tavaly.

A közel félszáz ellopott Simson statisztikája magas ugyan, de a korábbi évek adataihoz képest jelentősen visszaesett a korábbi esztendők az egykori NDK-s kismotorok lopása tavaly. 2024-ben még 78 példány tűnt el a manapság akár milliós áron gazdát cserélő Simsonokból.

A városok sorrendje lopások szerint

A hivatalos megfogalmazás szerint „a rendőri eljárásban regisztrált személygépkocsi lopás bűncselekmények száma” 121 volt Budapesten tavaly, ami az összes lopásnak a 31 százaléka volt tavaly. A közel 1,7 milliós főváros lakosságarányosan ezzel még felülreprezentált az országban úgy is, hogy évtizedekig ez az arány 90 százalék felett volt, és a 2010-es évek közepe után fordult át többségbe a vidéki bűncselekmények száma.

Budapest után nem a legnagyobb vidéki városok, nem a második-harmadik stb. lélekszámú települések következnek az ORFK listáján. Ráadásul nincs köztük Balaton-környéki és más turisztikailag sokak által látogatott város sem.

Település Lopás miatt elrendelt körözések száma, gépjárművek, 2025 1. Budapest 121 2. Kecskemét 12 3. Győr 8 4-6. Eger 6 4-6. Esztergom 6 4-6. Gödöllő 6 7. Tápiószecső 5

Budapestet leszámítva alacsonyak a lopásszámok, ezért nem is az egyik évről másikra bekövetkezett egy-két darabos változás lehet a figyelemre méltó, hanem hogy a főváros mellett melyik vidéki települések szerepelnek a toplista élmezőnyében 2025-ben és 2024-ben egyaránt. Kettő ilyen település van: Kecskemét és Eger

A rendőség szerint továbbra is a tulajdonosok által az utastérben hagyott kulcsokkal együtt tűnik el a legtöbb személyautó Magyarországon, ennek ellenére lefüleltek jelentős mennyiségben kocsikat lopó bandát idehaza. Ők külföldön hazahordott személyautókat értékesítettek nálunk.