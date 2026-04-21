59,5 millió forintos BMW volt a legmagasabb értékű személyautó, amelyre lopás miatt körözést adott ki a rendőrség 2025-ben – közölte egy szűkkörű háttérbeszélgetésen Bátai László ezredes. Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) bűnügyi főosztályvezetője ennél többet nem mondott a ritka értékes járműről, ezért több sajtómegkeresést indítottunk a rekorder BMW mellett más lopott luxusautókkal kapcsolatban is.

Mennyit lopnak összesen? Látványos hullámzást mutat a körözött személyautók és gépjárművek számáról a rendőrségi statisztika. Összesen 836 darab gépjárművet loptak el Magyarországon 2025-ben, ebből 471 volt személyautó. Mindkét szám magasabb volt 2024-ben, ugyanakkor sokkal alacsonyabb két évvel korábban.

A 60 milliós BMW

Elsőként arra voltunk kíváncsiak, hogy mikor és hol lopták el a tavalyi értékrekordert, amire azt válaszolta az ORFK, hogy „az eljárás érdekeire tekintettel kérdését nem áll módunkban megválaszolni”.

Megírtuk nekik, hogy elfogadjuk a választ, ugyanakkor felvetődik a kérdés, hogy egy lopott – pláne extrém értékes – járművel kapcsolatban miért nem segíthet a megtalálásban a széles nyilvánosság információval ellátása. Például fotó az adott járműről, amin látja az ország lakossága, hogy konkrétan mit keres a rendőrség, vagy az ellopott tárgy korábbi mozgásának egyik fontos helye (a lopás helyszíne).

„Kérjük, tekintse irányadónak korábbi válaszunkat” – jött viszontlevelükben a válasz.

A Vezess által indított adatkérésekből kiderül, hogy folyamatosan top 10-es márka a BMW az ORFK körözési listáin, a tavalyi 27 darab személyautó holtversenyben az elmúlt esztendők legmagasabb adata. Összességében nincsenek nagy kilengések a BMW-s körözésekben, viszont az elmúlt két év lopásszáma több mint a duplája az öt esztendővel ezelőttinek.

Év Lopott, körözött BMW személyautók száma (darab) Helyezés az adott évben a körözött személyautók márkalistáján 2025 27 5. 2024 27 7. 2023 20 6. 2022 23 5. 2021 13 12.

Porschék és Mercedesek

Két ellopott Porschéra is körözést adott ki a rendőrség 2025-ben, azt megelőzően jellemzően egy-egy darabokat loptak évente, Magyarországon. Rákérdeztünk ezek eltűnésének a helyére és az idejére is, amire azt válaszolták, hogy „a közérdekből nyilvános körözések megtalálhatók a rendőrség honlapján a nyilvánosságra tartozó adatokkal együtt”, majd az eljárások érdekeire hivatkoztak.

Mivel a bűnügyi főosztályvezetőtől konkrét 59,5 milliós összeg hangzott el egy ellopott személyautó értékével kapcsolatban, elkértük a legmagasabb értékű járművek listáját. „A rendőrség nem vezet a kérdezettnek megfelelő statisztikai kimutatást” – jött a válasz.

Pedig valószínűleg drága autók állnak a dobogón, ennek esélyét növeli, hogy Mercedes-Benzekből például többet loptak el a bűnözők az elmúlt években, mint BMW-kből. Emellett Jaguarok, Lexusok és Land Roverek is eltűntek.

De loptak Rolls Royce-t és Maseratit is elmúlt években Magyarországon.

Év Lopott, körözött Mercedes-Benz személyautók száma (darab) Helyezés az adott évben a körözött személyautók márkalistáján 2025 22 9. 2024 35 5. 2023 22 5. 2022 20 6. 2021 16 7.

Az említett háttérbeszélgetésen jelen volt Balogh János országos rendőrfőkapitány is, akit arról faggattunk, miért nem közli a rendőrség a körözött személyautók márkája mellett a pontos modelleket is. Ezek érdemi információk lennének az állampolgárok részére a tulajdonuk biztonságáról, avagy veszélyeztetettségéről. Az altábornagy szerint ők nem akarnak üzleti előnyt, sem hátrány okozni a járművek forgalmazóinak, majd hozzátette, jellemzően olcsó autókra adnak ki körözést.

Elmondtuk neki, hogy szerintünk az állampolgárok érdekét kellene nézni a rendőrségnek, válaszában a főkapitány közölte, szerinte mindenki nyugodtan aludhat az autója miatt.

Milyen okok miatt titkosak egyes eltűnt autók adatai?

Adott a kérdés, hogy mi a különbség a közérdekből nyilvános körözések és azok között, amelyeknek a részleteit nem kötik az orrunkra. A 2013. évi LXXXVIII. törvény szól a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról.

Ebben az olvasható, hogy „a körözött dolgok nyilvántartásának célja az ismeretlen helyen lévő dolog felkutatása, az ismeretlen eredetű dolog azonosítása”. A gépjárművek körözése alapból (vagyis „közérdekből”) nyilvános kell legyen a törvény szövege szerint, ám van két kivétel.

A „rejtett ellenőrzés és a célzott ellenőrzés” esetei lehetnek ilyenek. A bíróság, az ügyészség vagy a nyomozó hatóság dönthet úgy, hogy a gépjárművekre a büntetőeljárásban elrendelt körözések egyes adatai „bűnüldözési érdekből” ne minősüljenek közérdekből nyilvános adatnak.

Mennyire sikeresek a nyomozások?

Manapság sokkal kevesebb gépjármű tűnik el az utcákról, mint két évtizeddel ezelőtt, tavaly például 836, azt megelőzően 918 darabra adtak ki körözést, de nem azért tűnik el kevesebb, mert mindet megtalálják.

Az ORFK-tól kapott adatok szerint „a rendőri eljárásban regisztrált személygépkocsi lopás bűncselekményekben befejezett nyomozások eredményessége 2025-ben 68 százalékos, 2024-ben 59,3 százalékos, 2023-ban pedig 64,7 százalékos volt”.