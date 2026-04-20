Idehaza is jól ismerjük a P+R (Park & Ride) táblákat, ahol letesszük az autót, és tömegközlekedéssel folytatjuk az utat. Az osztrák sztrádákon feltűnő „Park & Write” felirat azonban valami egészen mást takar, és elsőre talán nehéz hova tenni a dolgot.

Az osztrák autópálya-kezelő (ASFiNAG) azért indította el ezt a masszív társadalmi célú kampányt, hogy felvegye a harcot az egyik legsunyibb, mégis legpusztítóbb közúti jelenséggel: a volán mögötti mobilozással.

A hatalmas molinók mellett távolságjelzők is mutatják, hány kilométerre van a legközelebbi biztonságos lehajtó vagy pihenő. A cél egyértelmű: ne a belső sávban, 130-as tempónál nyomkodd a kijelzőt, hanem állj meg, fújd ki magad, és ott válaszold meg az üzeneteidet.

Az osztrák infrastruktúra ehhez szerencsére minden feltételt biztosít. A több mint 2250 kilométernyi autópálya- és autóút-hálózaton 59 pihenőhely és 108 parkoló várja az autósokat, amit további 89, étteremmel és parkolóval ellátott benzinkút egészít ki.

Ha a matekot nézzük, a sofőröknek átlagosan minden kilencedik kilométernél van lehetőségük biztonságosan lehúzódni. Ez 130 km/órás tempónál alig 4 percnyi vezetést jelent két megálló között – ennyit igazán kibír bárki a Messenger nélkül.

A legfontosabb eredmények:

Több mint 800 autóst kérdeztek meg, és a kampányt a megkérdezettek kétharmada vette észre – átlagon felül a 29 év alatti vezetők.

A kampány indulása előtt a megkérdezettek 38 százaléka mondta, hogy legutóbbi hosszú útja során szünetet tartott, a kampány után 47 százalékra nőtt az arányuk.

Csak 22 százalék mondta azt, hogy csak azért tartott szünetet, hogy megnézze a híreket, és ez fárasztó volt. Korábban ez az arány 28 százalék volt.

Jó hír, hogy a megkérdezettek közül sokan „lazább” viszonyt alakítottak ki a mobiltelefonjukkal, miközben vezettek. A kampány kezdete előtt 41 százalék mondta azt, hogy a lehető leggyorsabban meg akarta nézni a mobiltelefonján lévő üzeneteket. A második felmérés során már csak 24 százalékuknak volt meg ez a veszélyes vágya.

Hogy mennyire nem csak üres moralizálásról van szó, azt az osztrák baleseti statisztikák is kegyetlenül megmutatják. 2023-ban a figyelemelterelés – aminek az okostelefon az első számú okozója – 569 balesetet eredményezett az osztrák utakon. Ezekben 119 ember sérült meg súlyosan, és 12-en vesztették életüket.

Az osztrák rendőrök pedig cseppet sem szívbajosak, ha a telefon nyomkodásán kapnak: a jelenlegi szabályok szerint durván 18 000 és 36 000 forint közötti bírságot jelent, ha valakit elkapnak. Ez is elrettentő, de tényleg a biztonság miatt éri megvárni azt a 4 percet a következő lehajtóig.