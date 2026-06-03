Szinte egyszerre korszerűsíti dízel- és benzinmotoros illetve elektromos luxusautóját a Mercedes-Benz. A megújuló S-osztályban és a továbbfejlesztett EQS-ben is ültünk már Budapesten. A két limuzint közös cikkben mutatjuk be, ami érdemes kicsit messzebbről kezdeni.

Nagyon eltérő stratégiát választott a luxuskategóriában a BMW és a Mercedes-Benz. Előbbi a 7-essel gyakorlatilag egy karosszériában kínál sokféle hajtásmódot a dízeltől a benzines hibrideken át az elektromos i7-ig. A Mercedes ezzel szemben eltérő műszaki alapokra épített és merőben más formavilágú autókat indít a luxusautók között, kettéválasztva a luxuslimuzinok között az elektromos és a belső égésű motoros vonalat, amit a terepjáróival is megtett. Ahogy az S-osztály villanyautós párja az EQS, a GLS pandantja az EQS SUV.

Kettejük közül az S-osztály ősidőktől fogva a luxusszegmens meghatározó autója. Etalonnak vette a BMW, az Audi és a Lexus is, amikor az első 7-essel, a V8-al majd az A8-cal illetve az LS-sel beléptek a kategóriába.

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Megújulás egyszerre: EQS, Maybach, S-osztály

Műszakilag az EQS-ben is adott volt mindaz, hogy az elektromos luxuslimuzinok mércéjévé váljék, de a Mercedes törzsközönsége elutasította a csiszolt kavics formájú autót. Nincs mit szépíteni rajta, a csekély eladási darabszámok és az autóra elérhető kedvezmények alapján az EQS megbukott. De talán csak elsőre.

Öt évvel bemutatása után az áramvonalas luxusautó új esélyt kap 800 voltos elektromos rendszerrel és kedvezőbb árpozícióval, hogy a Mopf (Modellpflege, azaz modellápolás) után megtalálhassa a helyét. Modellfrissítése és az S-osztály renoválása egyben reakció a 7-es megújulására.

Három hónapon belül egyazon a gyártóbázison megújul a V223 kódjelű S-osztály, a V297 Baumuster-kódú EQS, és mellettük a sindelfingeni szakembereknek még a továbbfejlesztett Mercedes-Maybach luxuslimuzinok gyártásindítását is meg kellett oldaniuk. Aki kicsit belelát az autóiparba, az tudja, hogy ezt egyetlen negyedév alatt lezavarni bravúr a Factory 56 munkatársaitól.

2700 módosított komponens a V223-ban

Először nézzük az S-osztály újdonságait! Alkatrészeinek több mint felét, mintegy 2700 komponenst cserélt le vagy fejlesztett tovább a gyártó. Nagy részük nem látszik, szemben a 20 százalékkal nagyobbra vett, kivilágítással és apró csillagokból álló mintával feldobható hűtőmaszkkal.

Európában ez tilos az EU-s világítási előírások miatt, más piacokon viszont elérhető a motorházfedélen lévő csillag megvilágítása. A Digital Light első fényszóróban a fénykévét vetítő mikrotükrök helyét parányi mikro LED-ek vették át, a távfény akár 600 méterre világít. A fénykibocsájtó diódákkal sokat csökkent a fényszóró áramfelvétele, ami jót tesz az autó fogyasztásának. Az EQS fényszórója ugyanígy fejlődött.

Közelebb jön az emberekhez a Mercedes Mindkét megújuló luxusautót Budapest belvárosában, a Mercedes-Benz Budapest Stúdióban láttuk. Az importőr a Deák Ferenc utcában és három másik helyszín ünnepli a márka 140-ik évfordulóját. Az itteni események többek között cars&coffee autós találkozóval és akusztikus koncerttel indultak, de a Forma-1-hez kapcsolódóan is lesznek programok. De a Fashion Street csak a rendezvénysorozat egyik helyszíne. A márka a Városligetben a csónakázó tónál, az egykori Merlin Színházban és Balatonfüreden is igyekszik közelebb kerülni ügyfeleihez, átélhetőbbé tenni a márkát és autóit idén nyáron. Az eredetileg trafóháznak épített Merlinben a Mercedes-Benz Art Collection „Power Lines” tematikájú kiállítása tekinthető meg ingyenesen, augusztus végéig. A Városligetben az elektromobilitási tér épült fel, ahol a csillagos villanyautókkal találkozhatnak az érdeklődők és innen indulnak a tesztvezetések is. Balatonfüreden júliustól lazább programokat szervez a cég, például akusztikus zenei esteket.

DC-töltés és 100 km feletti hatótáv

Az S 580 4MATIC új V8-as motorját (537 LE, 750 Nm) kisegítő hibridrendszer támogatja, míg az S 450 és S 500 modellekben sorhatos belső égésű motorok kapnak helyet. PHEV-ből kettőt (S 580e, S 450e) kapunk, ahogy a sorhatos dízelekből is (S 350d, S 450d); utóbbiakat elsőként szerelik elektromosan fűthető katalizátorral a hidegindításkori emisszió csökkentésére. Az automatikus sebességváltó 9 fokozatú.

21,6 kilowattórás a plug-in hibridben a külső töltésű akku kapacitása, ami a sorhatos S 450e-ben 116, a szintén hathengeres, de 585 lóerős rendszerteljesítményű 580e-ben 102 km megtételére elengedő elektromosan a szabványos mérés szerint. Mindkettőben adott az egyenáramú gyorstöltés maximum 60 kW-tal.

Széria a 4WS

A hátsó kerekek kormányzása alapáron 4,5, extraként 10 fokot fordíthat a hátsó kerekeken. Ezzel 10,8 méterre esik a fordulási kör átmérője, ami egy kompakt autó szintje, de a maximális elfordulás a felniktől is függ. A kerékszettek 19-21” közöttiek.

Alapfelszerelés az Airmatic, a légrugózás, feláras viszont a dőlés-kiegyenlítő rendszer. Kényelemben és biztonságban is világelsőségre törekszik az S-osztály. Az utasvédelemnek a 15 légzsákon és ki tudja hány szabadalmaztatott megoldáson kívül része a kasztni megemelése is oldalütközés előtt. A nyolc centis emelés védettebbé teszi a létfontosságú szerveket. Az autó arra is ügyel, hogy az ülés oldaltámaszainak villámgyors felfújásával az utastér közepe felé, védettebb helyzetbe tolja az embereket.

Alább videón, mozgásban csodálhatod meg a megújult S-osztályt



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Javított hibák

Pár hibát javított az autóban a gyártó, a pohártartó megvilágított lett és többféle ibrik megtartására alkalmas karmokat kapott. Az övcsatok pereme is diszkrét megvilágítással dereng és megjelent az állatbőrmentes belső kivitel is. Alapfelszerelés az MBUX Superscreen: a műszeregység és az utas előtti kijelző egyaránt 12,3 colos, a központi érintőképernyő 14,4 colos; az utóbbi kettő közös üvegpanel alatt húzódik.

Új az AMG-től származó 4,0 literes nyolchengeres az S 580-ban. Az Euro 7-es szabvány teljesítése érdekében a biturbó nyolchengeres sík forgattyústengelyű vagy flat plane konstrukció, mert a síkforgattyús motorral valamiért könnyebb teljesíteni a még szigorúbb emissziós normát, mint az eddigi crossplane V8-cal.

Mester András tavaly év végén a BMW-től igazolt át kereskedelmi igazgatóként ugyanerre a posztra a Mercedeshez. A váltás előzménye, hogy Szabó András, a Mercedes személyautók korábbi értékesítési igazgatója elvállalta az Audi márkaigazgatói feladatát, míg a BMW Magyarország Németh Zoltánt nevezte ki értékesítési igazgatóvá, így rövid idő alatt mindhárom nagy német prémiummárka vezérképviseleténél váltás történt az értékesítés irányításában.

Mester András elmondta, hogy céljuk a kategória első helyének visszavétele. A szegmenst ugyanis az idei első négy hónap forgalomba helyezései alapján továbbra is a tavalyi első, a 7-es BMW vezeti.

Rácz Tamás kollégánk már vezette az autót és azzal jött haza, hogy a V223 egy kihaló faj mesterműve, de a világ legjobb autója még messze nem adja fel. Cikkéből kiderül, mi mindent tud a továbbfejlesztett S-osztály.

EQS modellfrissítés – Új esély a V297-nek

Öt évvel bemutatása után lassan talán kezdik megszokni a márka ügyfelei a rekordgyanús, 0,20-a alaktényezőjű villanyautót, amely a külső renoválása után közelebb jutott a klasszikus Mercedes formavilághoz a csillagokkal díszített orrmaszkkal.

Mind az S, mind az EQS elérhető lesz szikrázó fekete fényezéssel, amely a festékhez kevert üveg összetevőtől szebben, mélyebben csillog a napfényben a simán fémrészecskéket tartalmazó metál feketénél.

Nagyon más a térérzet a két autóban. A mélytengeri élőlények áramlástani tökéletességét felmutató EQS-hez képest az S-ben urasabban ülhetünk, jobb a térérzet és kedvezőbb az üléspozíció, mert nem kell egy irtózatos akkutömb elhelyezéséhez megemelni a padlószintet, miközben a tető nem lehet magas a jó légellenállás érdekében. Az EQS első ajtaja gombnyomásra is zárható a kilincsen lévő érzékelő megérintésével vagy az indítógomb megnyomásával.

800 voltra vált

Egy modellfrissítés a legritkábban hoz ilyen léptékű fejlesztést, de a Volvóhoz hasonlóan a Mercedes-Benz is a termékciklus közben váltott 400-ról 800 voltos elektromos rendszerre az EQS-ben. A feszültség növelése az áramerősség fokozása nélkül tud sokat gyorsítani az autó egyenáramú töltési sebességén, ami mostantól eléri a 350 kilowattot. Ezzel az EQS korrigálta az arányokat házon belül, mert a szintén 800 voltos akkumulátorú CLA 320, az elektromos GLC 330 kilowattal tölthetett.

Persze nem a presztízssorrend a fontos, hanem a lényegesen rövidebb töltési kényszerszünet. A WLTP-fogyasztással számolva 10 perc alatt 320 km-re elegendő áramot vehet magához az EQS a megfelelő töltőoszlopokon. Ez akkor fordul elő, ha erősen lemerült a telep és a navigáció által vagy a menüből megadva előkészítettük az akkumulátort a villámtöltésre.

Fejlődött az akkumulátor energiasűrűsége is az anódok szilícium-oxid-tartalmának emelésével, ami egyben az akkumulátor élettartamának is jót tesz, de a 10 év/250 ezer kilométeres garanciával az EQS eddig is nagyon sokat tudott. A környezetszennyezést mérsékli a kobaltarány visszafogása a 118 helyett már nettó 122 kilowattórás akkuban.

Jól működik 400-as töltőkön is

Mivel a CLA és a GLC csak feláras hardverrel és csak bizonyos piacokon képes használni a 400 voltos villámtöltőket, az EQS akkumulátora felosztható két 400-as, párhuzamosan kapcsolt telepre, hogy a 400 voltos gyorstöltőknél is érdemes legyen megállni. Itt a renovált EQS-sel 175 kW maximális töltési teljesítmény.

Végre az EQS is képes mobil áramforrásként viselkedni és a továbbfejlesztett V297 a hálózatba is vissza tud táplálni elektromos energiát.

Papíron a leghosszabb hatótávolságú modell, a 450+ akár 926 kilométert megtehet egyetlen feltöltéssel a WLTP-norma szerint mért fogyasztással, de ez a verzió nem érhető el Magyarországon. Gyér felszereltsége miatt az importőr ezt a változatot nem érezte piacképesnek a felső kategóriában, ezért itthon egy több extrával ellátott, emiatt nehezebb és valamivel kisebb hatótávú verzióval nyit az EQS.

Sebességváltó a hátsó villanymotorhoz

Javítja a hatékonyságot a farmotorhoz beépített kétfokozatú automatikus sebességváltó, amivel főleg autópályán fogható vissza a fogyasztásnövekedés a kisebb fordulatszámon és hatékonyabb tartományban dolgozó villanymotorral.

Az elöl-hátul állandó mágnesű szinkronmotorok közül az első egy leválasztókuplunggal kiiktatható a hajtásból, hogy ne növelje erősen a hajtáslánc ellenállását a forgás közben gerjesztett mágneses mezővel, amikor nem hajt. Sokat hozzátesz a hatótávhoz a rekuperációs teljesítmény is. Az EQS maximum 385 kilowattal képes tölteni akkumulátorcelláit fékezéskor.

Rövid videón a megújult EQS Budapesten

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Új a fűtött biztonsági öv

2026-os modellfrissítésével az EQS, az elektromos csúcsmodell is új kényelmi és biztonsági megoldásokkal egészült ki. A fejlesztők találtak még egy apróságot, amivel az utasok téli hőkomfortja javítható, mégpedig a fűthető biztonsági övet.

44 fokra fűthető fel a biztonsági öv szíja, amihez hat méternyi fűtőszálat kellett úgy integrálni az övbe, hogy a szálak ne törjenek meg és váljanak működésképtelenné rövid idő után. A frissülő S-osztályhoz is elérhető kényeztetésnek biztonsági aspektusa is: az ülés, a kartámasz, az ajtókárpitok, a fejtámla fűtésével a vezető nagyobb eséllyel veszi le a kabátját. Télijózsi nélkül könnyebb kormányoznia az autót és az öv is jobban felfekszik a vezetőre, mint vastag ruházatban.

Szintén a visszatartó rendszer jobb működését szolgálja az első övlégzsák. A biztonsági övben felfújódó légzsákkal a szíj jobban követi a testet, amit korábban az utolsó generációs Ford Mondeóban láttunk. Ez az extra is rendelhető a 2026-os S-hez.

Árcsökkentés az EQS-nél

48 603 000 forintról 44 956 000 forintra csökken az EQS 450+ listaára, ami kellemes meglepetés a 360-ról 408 lóerőre növelt csúcsteljesítmény, a sokkal gyorsabb DC-töltés és a nagyobb kapacitású akku mellé.

Egyedül a 450+ farmotoros és hátsókerék-hajtású. Az EQS 500 4Matic két villanymotorja 476 lóerős rendszerteljesítményt ad, ami 26 lóerős gyarapodás a modellfrissítés előtti autókhoz képest. Változatlanul az EQS 580 4Matic a csúcsmodell, az eddiginél 41-gyel több, 585 lóerős összteljesítménnyel.

Az összkerekes modellek árazásában is belátóbb lett a Mercedes importőre, milliókkal kevesebbe kerülnek az eddiginél listaáron. Az 500-as 51 178 000, az 580-as 56 041 000 forinttól kapható, amit persze sokkal feljebb lehet srófolni extrákkal.

Feláras a szarvkormány

Közülük a mintegy 1,2 milliós szarvkormány a legérdekesebb, amely a renoválással jelenik meg. A kormány 170-170 foknyit fordul el a középállásból, tehát nem kell átfogni vele, ami egy szarvkormánnyal rendkívül terhes volna.

Fontos újítás a mechanikus kormányoszlop elhagyása és a teljesen elektronikus kormányzás az EQS-ben, amit a Mercedes valósított meg elsőként szériaautóban a német prémiummárkák közül. Ha nem működne a jeladó, természetesen van tartalékrendszer, de az autó a hátsókerék-kormányzással is képes irányítani, stabilizálni magát, ha mégiscsak kormányozhatatlanná válna. Ez persze mechanikus kormányművel is előfordulhat.

Steer-by-wire

A steer-by-wire a kerekek és volán közötti mechanikus összeköttetés megszűnésével kiszűri az úthibák ütését és megkönnyíti a parkolást, főleg, ha a négykerék-kormányzásból az akár 10 fokot fordító van a fedélzeten, amit digitális extraként rendelhetünk.

Szoftveresen és hardveresen is sokkal okosabb autó lett az EQS, beleértve a sok funkciót egyesítő központi szuperszámítógépet, az összesen 141 centiméteres szélességű, három képernyőből álló MBUX Hyperscreen mögötti MI-asszisztenst, akivel állítólag összetett párbeszédet folytathatunk pár világnyelven.

Új funkció az S-osztállyal közös parkolóasszisztenstől, hogy ha túlfutunk egy parkolóhelyen annak reményében, hogy lesz közelebb a célhoz is hely, aztán mégsem akad rés, az autó visszatolat helyettünk akár 100 métert az előző helyig, ami jól jöhet szűk egyirányú utcákban. A luxus Mercedesek egymásnak is továbbadják a felhőalapú adatbázisba a fekvőrendőröket, így a Magic Body Control felkészítheti a légrugós futóművet az akadályra, hogy az autó a lehető legkevesebb zökkenővel gördüljön át rajta.